Olympia-Star Kristina Vogel startete Neuanfang nach Unfall

Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (34) hat im Podcast "Wie geht’s" des Fußballnationalspielers Robin Gosens (31) einen Einblick in ihr Leben nach ihrem schweren Unfall gegeben. Die ehemalige Radsportlerin, die 2018 nach einem Trainingsunfall mit Querschnittslähmung im Rollstuhl landete, spricht offen über ihre Erfahrungen und den Wandel, den dieser Lebensabschnitt für sie bedeutete. Nach ihrer Rekordkarriere mit 17 Weltmeistertiteln war der Unfall ein tiefer Einschnitt, zugleich aber auch eine Chance, sich von äußeren Erwartungen zu befreien. Vor wenigen Tagen hat die 34-Jährige ihren langjährigen Partner Michael geheiratet – ein weiterer symbolischer Neuanfang in ihrem Leben.

Im Gespräch mit Robin und Autor Nils Straatmann bespricht Kristina, dass mentale Probleme während ihrer aktiven Karriere ein Tabuthema waren. In ihrer Sportlerlaufbahn war die Devise, stark zu sein und immer Höchstleistungen zu erbringen. "Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es mentale Probleme nicht gab", erinnert sich die ehemalige Top-Athletin. Doch der Druck war immens, und 2018 stand sie kurz vor einem Burn-out. Der Wendepunkt kam mit ihrem Unfall, der eine Befreiung darstellte: Sie konnte sich endlich vollständig auf sich selbst konzentrieren, stolz auf sich sein und ihre Gefühle zulassen.

Die Hochzeit mit Michael spiegelt ebenfalls ihre neue Lebenseinstellung wider. In einer farbenfrohen Zeremonie in Heiligendamm, die ganz im Zeichen eines Regenbogen-Mottos stand, schlossen sie den Bund fürs Leben. Neben den bunten Outfits der Gäste setzte das Paar auf kreative Blumendekorationen und sogar Regenbogen-Eiswürfel, um das Thema durchgehend zu integrieren. Diese Offenheit und das Spiel mit Farben symbolisieren ihre neue Freiheit und Optimismus – zentrale Elemente, die Kristinas Leben jetzt prägen. Das farbenfrohe Hochzeitsfest hebt sich deutlich von ihrem einstigen strebsamen, monotonen Lebensstil ab, zu dem sie vor ihrem Unfall gezwungen war. Nun steht sie fest in ihrer eigenen Kraft und geht optimistisch in die Zukunft.

Getty Images Kristina Vogel im November 2024

Getty Images Kristina Vogel im Mai 2024

Instagram / kristina.vogel Kristina Vogel und ihr Michael Seidenbacher, März 2025