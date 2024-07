Trotz Handicap: Kristina Vogel will bei "Let's Dance" tanzen

Kristina Vogel (33) denkt nicht ans Aufgeben! Vor rund sechs Jahren kollidierte die einstige Bahnradfahrerin mit einem anderen Sportler auf einer Betonbahn und stürzte so unglücklich, dass sie seither an einen Rollstuhl gefesselt ist. Für die Olympiasiegerin kommt Trübsal blasen allerdings nicht infrage. Trotz ihrer Querschnittslähmung hat sie ein großes Ziel vor Augen: Sie möchte an einer ganz bestimmten TV-Show teilnehmen! Im Gespräch mit Bild verrät sie entschlossen: "Ich möchte unbedingt bei Let's Dance mitmachen" und fügt hinzu: "'Let's Dance' ist die schönste Show, die es momentan im TV gibt. Dort teilzunehmen ist einer der kleinen Träume, die ich noch habe."

Kristina ist sich in ihrem Vorhaben mehr als sicher! Sie findet, dass auch Menschen mit Behinderung in eine Primetime-Show gehören. Dennoch muss sich die 33-Jährige eingestehen, dass sie auf ihre Beinarbeit verzichten müsse, im Ausdruck würde sie aber überzeugen können. "Ich werde mich auch nicht weigern, wenn man mich durch die Luft schleudert, denn die Hälfte meines Körpers macht das eh", witzelt Kristina. Einen Profitänzer konnte sie bereits von ihrer Idee überzeugen: Valentin Lusin (37). Der "Let's Dance"-Liebling würde sich freuen, diese Reise mit der ehemaligen Radfahrerin antreten zu dürfen, erzählt er dem Newsportal.

Kristina will nicht nur tänzerisch hoch hinaus, sondern auch privat! Im Mai dieses Jahres gaben sie und ihr Partner Michael Seidenbecher ihre Verlobung bekannt – die Trauung soll bereits im nächsten Jahr stattfinden. Und damit nicht genug: Die Turteltauben planen sogar schon ganz bald Familienzuwachs. "Ja, klar. Wir haben einen Kinder- bzw. Kindwunsch", verriet die Sportlerin im Interview mit Bunte. Kristina und ihr Verlobter sind bereits seit 19 Jahren ein Paar. Michael war in den vergangenen Jahren wohl die größte Stütze für seine Partnerin und stand ihr sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten bei.

Getty Images Kristina Vogel, Olympia-Siegerin

Getty Images Kristina Vogel und Michael Seidenbecher im Dezember 2018

