Nach Hochzeit: Kristina Vogel und Partner wollen Nachwuchs!

Kristina Vogel (33) hat große Pläne! Seit Kurzem sind die ehemalige Bahnradsportlerin und ihr Freund Michael Seidenbecher verlobt. Die Trauung soll nächstes Jahr stattfinden. Doch damit nicht genug. Im Bunte-Interview verrät Kristina, dass sie ihre Familie erweitern will: "Ja, klar. Wir haben einen Kinder- bzw. Kindwunsch." Dieser habe sich aber erst entwickeln müssen: "Ich musste mich im Rollstuhl erst mal selbst kennenlernen. Sprich: Wie funktioniere ich, wie mein Alltag und wie kann ich Verantwortung für so ein kleines Wesen übernehmen? […] Doch so langsam mache ich mir meine Gedanken."

Nachdem Kristinas Fans bereits über ihre Verlobung spekuliert hatten, bestätigte die ehemalige Profisportlerin die süßen Neuigkeiten. "Michael hat mich auf unserer Kreuzfahrt überrascht. Das wurde auch Zeit! Es war ein Running Gag bei uns im Freundeskreis, wann er sich endlich traut", schwärmt die 33-Jährige weiter in dem Interview.

Michael ist Kristinas Fels in der Brandung. 2018 hatte sich die ehemalige Radsportlerin so schwer bei einer Trainingseinheit verletzt, dass sie seitdem im Rollstuhl sitzt. Auch in dieser schweren Zeit stand er seiner Liebsten bei. "Jap, ich kenne ihn schon über die Hälfte meines Lebens", schrieb sie zu ein paar Schnappschüssen auf Instagram an ihrem 16. Jahrestag – mittlerweile sind sie 19 Jahre ein Paar.

Getty Images Kristina Vogel und Michael Seidenbecher im Dezember 2018

Instagram / kristina.vogel Kristina Vogel, ehemalige Radsportlerin

