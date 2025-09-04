Tod absehbar? Giorgio Armani fehlte bei letzten Modeschauen

Die Nachricht vom Tod des Modeschöpfers Giorgio Armani (†91) hat die Modebranche tief erschüttert. Giorgio verstarb unmittelbar vor der Pariser Fashion Week und hinterlässt ein beachtliches Modeimperium mit 9250 Mitarbeitern weltweit. Der Designer, dessen Vermögen auf etwa sieben Milliarden Euro geschätzt wird, war der Motor hinter einigen der revolutionärsten Modetrends der vergangenen Jahrzehnte. Sein Abschied bedeutet nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch eine der größten Veränderungen, die die Modewelt je erlebt hat.

Giorgio war berühmt für seine einzigartige Mischung aus Eleganz und zeitloser Bequemlichkeit, die in unzähligen Kollektionen zu einem Markenzeichen wurde. Vor seiner plötzlichen Abwesenheit von der Mailänder Modewoche aufgrund gesundheitlicher Probleme war es ihm noch gelungen, mit unermüdlicher Hingabe an den neuen Kollektionen für die kommenden Saisons zu arbeiten. Sein langjähriger Partner und vertrauenswürdiger Mitarbeiter Leo Dell'Orco wird nun die schwierige Aufgabe übernehmen, das Erbe des großen Designers zu wahren und die Führung bei den anstehenden Modeschauen zu übernehmen.

Der Verlust ist nicht nur ein persönlicher für die Familie und enge Freunde von Giorgio, sondern trifft auch die Modewelt erheblich. Sein Werk revolutionierte die Mode, indem er strenge Schultern beseitigte und Freizeitmode salonfähig machte. Sein Einfluss reicht weit über seine eigene Marke hinaus, da viele seiner Stilelemente noch immer globale Trends bestimmen. In all den Jahren blieb er seiner Vision treu, wobei er stets einen einzigartigen Stil schuf, der Menschen auf der ganzen Welt mit seiner unverwechselbaren Handschrift beeinflusste. Jetzt, da er von dieser Welt gegangen ist, bleibt seine Vision lebendig in den Werken, die er hinterlassen hat, und in den Herzen derer, die er berührte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Giorgio Armani, Designer

Anzeige Anzeige

Getty Images Giorgio Armani, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Designer Giorgio Armani, Januar 2025