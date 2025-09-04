Modewelt in Trauer: Giorgio Armani im Alter von 91 gestorben

Die Modewelt trauert: Giorgio Armani (†91), die legendäre Ikone der Modebranche, ist gestorben. Der berühmte Designer, der nicht nur als Begründer seines gleichnamigen Modehauses, sondern auch als prägender Akteur der internationalen Modewelt bekannt war, hinterlässt ein beeindruckendes Erbe. Die Armani-Gruppe widmet ihrem Gründer bereits rührende Zeilen auf Instagram. "Mailand, 4. September 2025 – Mit unendlicher Trauer kündigt die Armani-Gruppe den Tod ihres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Antriebs an: Giorgio Armani. Signor Armani, wie er immer respekt- und bewundernswert von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genannt wurde, ist friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben", heißt es in dem Statement unter anderem. Giorgio wurde 91 Jahre alt.

Weitere Zeilen aus dem Statement lauten: "Unermüdlich hat er bis zu seinen letzten Tagen gearbeitet, sich dem Unternehmen, den Kollektionen und den verschiedenen, stets neuen Projekten gewidmet – solchen, die bereits liefen, wie auch solchen, die noch im Entstehen waren." Der Gesundheitszustand des Designers ließ in den vergangenen Monaten bereits nichts Gutes verlauten. An seinen eigenen Shows konnte Giorgio im Juni nicht mehr teilnehmen. Grund dafür war eine nicht näher genannte Krankheit. Dennoch blieb der Italiener zuversichtlich und plante ein Event zum 50-jährigen Jubiläum seines Modehauses.

Bereits zu seinem 91. Geburtstag hatte Giorgio seine Bewunderinnen und Bewunderer mit einer emotionalen Botschaft berührt. Damals schrieb der Designer auf Instagram: "In den letzten Wochen habe ich die Umarmung all jener gespürt, die an mich gedacht haben." Er bedankte sich ausdrücklich bei Familie, Fans und Wegbegleitern für deren Unterstützung in einer schwierigen Zeit. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte Giorgio wenige Wochen zuvor Zeit im Krankenhaus verbringen müssen.

Getty Images Giorgio Armani, Juli 2023

Getty Images Giorgio Armani, Designer

Getty Images Giorgio Armani, Februar 2023

