Wegen Stimmproblemen: Lady Gaga sagt ihr Miami-Konzert ab

Lady Gaga (39) musste ihr mit Spannung erwartetes Miami-Konzert buchstäblich in letzter Minute absagen. Die Sängerin erklärte in einem emotionalen Statement auf Instagram, das sie um 20 Uhr veröffentlichte – genau zur geplanten Showzeit –, dass eine sofortige Verschiebung nötig sei. Ihr Arzt und ihr Vocal Coach hatten der Pop-Ikone dringend von einem Auftritt abgeraten: "Während der Probe gestern Abend und beim Aufwärmen meiner Stimme heute Abend war meine Stimme extrem angespannt."

In ihrer Nachricht an die Fans äußerte sich Lady Gaga tief betrübt über die Entscheidung. "Ich möchte hart sein und das für euch durchziehen, aber ich möchte keine langfristigen oder dauerhaften Schäden an meinen Stimmbändern riskieren", betonte die Künstlerin. Sie erklärte, wie schwer es ihr fiel, den Auftritt abzusagen, da sie jede Nacht live singe und die Show sehr anspruchsvoll sei. Die Sängerin entschuldigte sich mehrfach für die Enttäuschung und bat um Verständnis. Ein neuer Termin für das Konzert werde schnellstmöglich bekannt gegeben, versicherte sie in ihrem Statement weiter.

Lady Gaga ist bekannt für ihre packenden Live-Auftritte und ihre enge Verbindung zu ihren Fans, die sie als ihre "Little Monsters" bezeichnet. Seitdem sie 2008 mit ihrem Debütalbum "The Fame" internationalen Ruhm erlangte, hat sich die New Yorker Sängerin nicht nur einen Namen in der Musikbranche gemacht, sondern auch in der Film- und Modewelt. Aktuell ist sie in der Netflix-Serie Wednesday mit von der Partie und verkörpert die Nevermore-Lehrerin Rosaline Rotwood.

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro

Sophy Holland/Netflix Lady Gaga in der Netflix-Serie "Wednesday", Staffel 2