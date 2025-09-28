Lady Gaga verrät: Die Sängerin hat italienische Wurzeln

Lady Gaga (39), die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, hat in einem Interview ihre Verbundenheit zu ihren italienischen Wurzeln zum Ausdruck gebracht. Die gebürtige New Yorkerin, deren Familie beidseitig aus Italien stammt, erzählte voller Begeisterung von ihrer Leidenschaft für die italienische Küche. "Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es vor allem am Sonntag italienisch zu kochen: Spaghetti, Fleischbällchen, Würstchen, Prosciutto, Mozzarella, Tiramisu", verriet die Sängerin dem Magazin Wmag. Kochen sei für sie ein Ausdruck ihrer Kultur und ihrer Herkunft.

Die Musikerin, die in ihrem Verlobten die Liebe ihres Lebens gefunden hat, stammt aus einer italienischen Einwandererfamilie, die seit Generationen stark miteinander verbunden ist. Besonders Sonntage spielen in ihrer Familie eine wichtige Rolle, wenn die Tradition des gemeinsamen Kochens und Essens gepflegt wird. Lady Gaga, die neben ihrer Musik auch durch ihre Schauspiel- und Karriereprojekte beeindruckt, nutzt dieses Ritual, um sich inmitten eines oft hektischen Lebens geerdet zu fühlen. "Ich bin Italienerin, meine Familie ist italienisch, und ich liebe es, diese Tradition weiterzuführen", erklärte sie stolz.

Schon in der Vergangenheit hatte die Sängerin durch ihre Authentizität und Bodenständigkeit begeistert. Privat gibt sich die Pop-Ikone gerne zurückhaltend und familiär. Während ihre Fans sie für ihre extravaganten Bühnenoutfits bewundern, schätzen sie auch ihre nahbare Persönlichkeit. Das Kochen bildet dabei eine Brücke zwischen ihrer glitzernden öffentlichen Person und der Frau, die zuhause italienische Gerichte zubereitet – eine Leidenschaft, die so viele ihrer Anhänger mit ihr teilen.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

IMAGO / UPI Photo Lady Gaga bei den MTV VMAs, September 2025

Getty Images Lady Gaga, Sängerin