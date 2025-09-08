Lady Gaga widmet VMA-Sieg ihrem Verlobten Michael Polansky

Bei den MTV Video Music Awards 2025 feierte Lady Gaga (39) jetzt einen großen Triumph: Sie wurde als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Inmitten des Jubels nutzte die 39-Jährige, bekannt durch ihren Hit "Abracadabra", die Bühne für eine sehr persönliche Botschaft an ihren Verlobten Michael Polansky. "An meinen Partner in allen Dingen, Michael", sagte sie laut E! News. "Dieses Jahr mit dir zu gestalten war ein wunderschöner, wunderschöner Traum. Du warst mein Partner auf jedem Schritt dieses Weges. Ich widme das auch dir, mein Liebster."

Neben der Liebeserklärung an Michael richtete Lady Gaga ihren Dank auch an ihre Fans, die sie seit Jahren als "Little Monsters" begleitet haben. "Ich widme diesen Preis dem Publikum. Ihr habt es wirklich verdient, auf einer Bühne zu stehen, und ich schenke euch meinen ganzen Applaus", so ihre emotionale Botschaft. Trotz ihrer zwölf Nominierungen war ihr Auftritt bei den VMAs nur von kurzer Dauer, da sie sich auf ihren nächsten Auftritt im Rahmen der Mayhem Ball Tour vorbereitete. Während des Abends waren mehrere ihrer Songs, darunter auch ihre Zusammenarbeit mit Bruno Mars (39), in verschiedenen Kategorien nominiert.

Während die Freude über ihren Preis groß war, blieb ihre Tour nicht ohne Herausforderungen. Kürzlich musste sie aufgrund von Stimmproblemen ein Konzert in Miami absagen. Abgesehen von dieser kurzfristigen Änderung verläuft die Tour jedoch erfolgreich. Ihre Erholung wurde möglicherweise durch Michaels Unterstützung gefördert, der sie dazu anregte, ihre Freude an der Popmusik wiederzuentdecken. Daraus entstand schließlich ihr Album "Mayhem". Der Unternehmer gilt als ihr stärkster Rückhalt und begleitet ihren Erfolg hautnah. Die Beziehung zu ihm scheint Lady Gaga neuen Schwung zu verleihen, sowohl auf der Bühne als auch im Studio.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky im September 2024

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro

