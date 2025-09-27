Liebevolle Hommage: Lady Gaga feiert Michaels Geburtstag

Lady Gaga (39) hat mit einem rührenden Instagram-Post den Geburtstag ihres Verlobten Michael Polansky gefeiert. Am 26. September teilte die Sängerin mehrere Fotos und eine liebevolle Nachricht, um Michaels 42. Geburtstag zu würdigen. Ein Bild zeigt die beiden bei einem Kuss auf einer Farm, während sie von einer Ziege beobachtet werden. Weitere Schnappschüsse führen die Fans zu einem Moment vor einem Foodtruck und zu Michaels schlichtem Geburtstagskuchen, den Lady Gaga als "Engelskuchen mit Schokoladensauce" beschreibt. In der Bildunterschrift schwärmte die Musikerin: "Dies ist mein Lieblingstag im Jahr! Ein Tag voller Lachen, einem langen Spaziergang und der Freude über Michaels Geburtstag."

Der Post enthielt weitere intime Einblicke: Gaga erzählte von einem "kühlen, fast regnerischen Tag", den sie mit Michael bei einem Spaziergang und herzhaftem Lachen verbrachte. Auch der gemeinsame Humor kam nicht zu kurz, als die Sängerin augenzwinkernd erwähnte, dass sogar eine Ziege die Besonderheit von Michaels Geburtstag erkannte. Es ist nicht das erste Mal, dass Gaga ihre tiefe Zuneigung öffentlich macht – erst kürzlich widmete sie ihrem Verlobten während der MTV Video Music Awards liebevolle Worte und erinnerte daran, wie er sie zur Arbeit an ihrem neuen Album "Mayhem" inspiriert hatte.

Die Beziehung zwischen Lady Gaga und dem Unternehmer begann 2020. Ihre Verlobung machten sie während der Olympischen Sommerspiele 2024 öffentlich, wo sie Michael stolz als ihren Verlobten vorstellte. In einem Interview einige Monate später verriet sie, dass der Antrag während eines gemeinsamen Klettertrips stattgefunden habe. Seitdem betont Lady Gaga immer wieder, wie glücklich sie an seiner Seite ist. Ihren Verlobten beschreibt sie liebevoll als "die Liebe meines Lebens" – Worte, die sie auch während eines Tour-Auftritts in Los Angeles fand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Verlobter Michael, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024