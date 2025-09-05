Mit Serkan in TV-Show: So würde Eva Benetatou reagieren

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Eva Benetatou (33) und Serkan Yavuz (32) sollen bei der kommenden Staffel der beliebten RTL-Show Dschungelcamp dabei sein. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Dieses Aufeinandertreffen könnte jede Menge Schlagzeilen und hohe Einschaltquoten für den Kölner Sender bedeuten. Schließlich handelt es sich bei Eva um Serkans Ex-Affäre, an der seine Ehe zu Samira Yavuz zerbrach. Das nahm Promiflash zum Anlass, die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin zu fragen, wie sie damit umgehen würde, falls sie mit dem zweifachen Vater in der Show zusammentrifft. Mit überraschender Gelassenheit antwortete Eva: "Völlig neutral würde ich damit umgehen. Das ist eben unsere Reality-Welt."

Die Romanze zwischen Eva und Serkan hatte in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Die Gerüchte entstanden bereits während der ersten Staffel von The 50, als Fans bemerkten, wie nah sich die beiden standen und wie vertraut sie miteinander umgingen. Die Affäre führte schließlich zur Trennung von Serkan und seiner Ehefrau. Die beiden verliebten sich vor fast vier Jahren bei Bachelor in Paradise und sind mittlerweile Eltern von zwei Töchtern. Doch trotz dieser dramatischen Vergangenheit gibt Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Entwarnung für mögliche künftige Konfrontationen. "Von meiner Seite fließt kein böses Blut", versicherte sie im Gespräch mit Promiflash. Auf die Frage, ob sie mittlerweile wieder Kontakt zu Serkan habe, wollte Eva allerdings vorerst keine Antwort geben.

Evanthia Benetatou zeigt sich im Umgang mit Schlagzeilen und Gerüchten erfahren und abgeklärt. Sie navigiert sich schließlich bereits seit 2019, nach ihrer Zweitplatzierung bei Der Bachelor im Kampf um das Herz von Andrej Mangold (38), durch sämtliche Trash-TV-Formate. Nach der Geburt ihres Kindes im Jahr 2022 liegt ihr Hauptaugenmerk darauf, die Balance zwischen öffentlichem Interesse und privatem Leben zu finden. Serkan, bekannt für seine Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten wie derzeit bei "The Power", hat ebenfalls gelernt, mit medialem Druck und der familiären Situation nach seinem Seitensprung umzugehen. Beide könnten im Dschungelcamp aufgrund ihrer Vergangenheit erneut für Spannung sorgen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress, Andreas Rentz/Getty Images Collage: Eva Benetatou und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025