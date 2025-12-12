Wegen Widerspruch: Nemo gibt den ESC-Siegerpokal zurück

Nemo (26), Gewinner des Eurovision Song Contests 2024 für die Schweiz, zieht eine konsequente Linie: Auf Instagram kündigte der ESC-Star an, die Siegertrophäe zurückzugeben. Auslöser ist die Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion, Israel 2026 in Wien teilnehmen zu lassen. Nemo richtet die Botschaft aus einem Video an die ESC-Community, verpackt sie in Dankbarkeit – und in deutliche Kritik: "Obwohl ich der Community rund um diesen Wettbewerb und allem, was mir diese Erfahrung sowohl als Mensch als auch als Künstler gelehrt hat, unendlich dankbar bin, habe ich heute nicht mehr das Gefühl, dass diese Trophäe in mein Regal gehört." Der Pokal soll zurück an den EBU-Sitz nach Genf gehen. Parallel reagierte ESC-Direktor Martin Green mit einem Schreiben an die Fans.

In dem Clip begründet Nemo den Schritt mit einem Bruch zwischen den propagierten ESC-Werten und den getroffenen Entscheidungen. Der ESC stehe für Einheit, Inklusion und Würde, führt Nemo aus, doch die fortgesetzte Zulassung Israels kollidiere mit diesen Idealen – unter Verweis auf die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen, die das Vorgehen im Gazakrieg als möglichen Völkermord einstuft. Zudem kritisiert Nemo, der Wettbewerb werde "wiederholt dazu genutzt, das Image eines Staates zu beschönigen". Und weiter: "Wenn Länder sich deswegen zurückziehen, sollte klar sein, dass etwas grundlegend falsch läuft." Am Ende ruft Nemo dazu auf, die Werte des Wettbewerbs auch zu leben: "Ich warte auf den Moment, in dem Worte und Taten übereinstimmen – bis dahin gehört diese Trophäe euch." Mittlerweile haben Spanien, Island, Irland, Slowenien und die Niederlande für 2026 abgesagt; Belgien, Schweden und Finnland prüfen einen Boykott. EBU-Direktor Martin Green versichert in einem offenen Brief auf eurovision.com: "Wir hören euch", betont die Grundwerte des ESC und schreibt: "In einer herausfordernden Welt kann uns die Musik tatsächlich vereinen."

Jenseits der politischen Fronten bleibt Nemo dem Ton der Nähe treu. Die Dankesworte an Fans und Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind persönlich gehalten. 2024 holte Nemo mit 591 Punkten den Pokal und erlebte seither einen Auftrittsmarathon, aber auch unzählige Begegnungen mit Unterstützern. Unter dem aktuellen Instagram-Video sammelten sich rasch viele Reaktionen, in denen Nutzer ihre Verbundenheit ausdrücken und über Musik als verbindende Kraft sprechen. Für den Popstar ist dieses direkte Feedback mehr als Applaus: Es ist der Draht zu den Menschen, die abstimmen, mitfiebern und sich austauschen – auf Konzerten, in Kommentarspalten, in Chats zwischen Freundinnen und Freunden, die ihre Lieblingsmomente teilen. Genau dort, in diesen kleinen Situationen des Miteinanders, verankert Nemo die eigene Botschaft von Zusammenhalt, die nun auch diesen drastischen Schritt begleitet. "Wenn die Werte, die wir auf der Bühne feiern, hinter den Kulissen nicht gelebt werden, verlieren selbst die schönsten Lieder ihre Bedeutung", so Nemo.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nemo, ESC-Gewinner

Anzeige Anzeige

Getty Images Nemo, Musiktalent

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gonzales Photo Nemo, September 2025