Jan Zimmermanns (†27) Mutter erfüllt seinen letzten Wunsch

Jan Zimmermann, bekannt durch seinen Kanal Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette, ist am 18. November im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Der junge Content Creator wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Todesursache war ein epileptischer Anfall. Nun hat sich seine Mutter Marion auf Instagram zu Wort gemeldet und dabei von einem Versprechen erzählt, das sie ihm kurz vor seinem Tod gegeben hatte. Zu einem Foto aus ihrer letzten gemeinsamen Reise nach Indonesien schreibt sie: "Ich werde jetzt die Reisen machen, die Jan geplant hat." Damit will sie ihrem Sohn seinen letzten Wunsch erfüllen.

Auf dem von ihr veröffentlichten Bild ist Marion mit ihrem Sohn zu sehen, beide lächelnd in einem tropischen Restaurant mit XXL-Cocktails. Sie erinnert mit dem Foto daran, welche wichtige Rolle das Reisen in ihrem Leben und in der Beziehung zu Jan spielte. Besonders die Abenteuer und Pläne, die sie gemeinsam geschmiedet hatten, scheinen für die trauernde Mutter ein Weg zu sein, mit dem Schmerz über den Verlust ihres Sohnes umzugehen. "Unser letztes Bild in Indonesien", schreibt sie ergreifend zu dem Post.

Bereits vor über einer Woche hatte Marion auf Instagram ein früheres Selfie aus dem Flugzeug mit ihrem verstorbenen Sohn veröffentlicht und ihre tiefe Trauer geteilt. Dazu schrieb sie: "Du fehlst mir so unendlich." Die Anteilnahme ließ nicht lange auf sich warten. Hunderte Fans, Freunde und Influencer zeigten in den Kommentaren, wie sehr sie Jan schätzten und wie groß die Lücke ist, die er hinterlässt. Der beliebte Social-Media-Star beeindruckte durch seinen ehrlichen und humorvollen Umgang mit seiner Krankheit Millionen Menschen.

Anzeige Anzeige

Instagram / marionzett2011 Jan Zimmermann mit seiner Mutter Marion in Indonesien

Anzeige Anzeige

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann in Singapur

Anzeige Anzeige