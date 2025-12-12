Nach Eva-Drama: Verlässt Walentina "Forsthaus Rampensau"?

Ein intensiver Schlagabtausch sorgte in der Reality-Show Forsthaus Rampensau Germany jetzt für turbulente Szenen. Walentina Doronina (25) und ihre Teampartnerin Evanthia Benetatou (33) gerieten in Folge acht in einen heftigen Streit, der so eskalierte, dass die 25-Jährige ihre Koffer packte und das Haus verließ. Doch diese Entscheidung konnte sie offenbar nicht lange durchziehen: Bereits in der nächsten Episode sorgte ihre Rückkehr für Verwunderung und Spott unter den Mitbewohnern. Besonders Dilara Kruse und Maurice Dziwak (27) ließen kein gutes Haar an ihr. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat kommentierte: "Das ist ein Armutszeugnis. Wenn ich etwas sage, dann muss ich auch dahinterstehen."

Obwohl die zwei Streithähne sich nach einem klärenden Gespräch wieder versöhnten und sich sogar in die Arme fielen, blieben die Zweifel der anderen Bewohner bestehen. Für einige wirkte die Aussprache der beiden Frauen unglaubwürdig und inszeniert. Dilara und Maurice gelang es sogar, die angespannte Atmosphäre erneut anzuheizen und so einen weiteren Konflikt zwischen Eva und Walentina auszulösen. Dabei warf die 33-Jährige ihrer Mitstreiterin vor, sich bei den gemeinsamen Spielen herablassend zu verhalten. Als Reaktion darauf kündigte die Germany Shore-Bekanntheit an, ab sofort zu schweigen und keine weiteren Kommentare mehr abzugeben.

Der Ursprung ihres Streits lag in einer denkwürdigen Szene. Walentina wurde zur unbeliebtesten Bewohnerin gewählt und erhielt sogar von ihrer eigenen Teampartnerin eine Stimme. Dass ausgerechnet die Person, von der die Essenerin am meisten Rückhalt erwartet hatte, derart abstimmte, konnte sie kaum fassen. Doch wieso hat Eva sie überhaupt gewählt? Schnell stellte sich heraus, dass Walentina sie sogar dazu aufgefordert hatte, um keinen anderen Mitstreiter gegen ihr Team aufzuhetzen. Dass die Ex von Chris Broy (36) es aber wagte, sie als "frech" zu bezeichnen, konnte sie nicht fassen.

Joyn Walentina Doronina bei "Forsthaus Rampensau", 2025

Joyn "Forsthaus Rampensau"-Kandidaten in Folge 8, 2025

Joyn Marc Robin mit Walentina Doronina bei "Forsthaus Rampensau", 2025