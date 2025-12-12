Jennifer Lawrence und Mann bei seltener Date-Night gesichtet

Großes Strahlen bei Jennifer Lawrence (35) und Cooke Maroney (41): Das Paar zeigte sich bei einer seltenen Date-Night im New Yorker Kultlokal Raoul's – und posierte lächelnd für ein Foto im gemütlichen Booth. Anlass war das 50. Jubiläum des SoHo-Restaurants, zu dessen Feier Chloë Sevigny (51) und Lauren Santo Domingo luden. Laut People Magazine waren unter anderem Amy Sedaris (64) und Alex Pall (40) von The Chainsmokers unter den Gästen. Für Jennifer und Cooke, die seit Oktober 2019 verheiratet sind und zwei Söhne haben, ist ein öffentliches Pärchenfoto eine Seltenheit.

Kennengelernt hatten sich Jennifer und Cooke 2018 über Gene Stupnitsky (48), der den Kontakt im Rahmen eines Kunstkaufs herstellte. In einem Interview mit The New Yorker erinnerte sich die Schauspielerin vor Kurzem an ihre erste Reaktion auf den Namen ihres heutigen Mannes: "Ich war so: 'Was ist das für ein Name? Wie soll ich ihn nennen?'" Sie habe damals nicht gewusst, dass er "heiß oder Single ist", und sei bereits beim ersten Treffen begeistert gewesen. Die Hochzeit folgte laut People Magazine nur ein Jahr später in Newport, Rhode Island. Heute teilen die beiden zwei Söhne, den 3-jährigen Cy sowie einen zweiten Jungen, der Anfang 2025 zur Welt kam – Details zu ihrem jüngeren Kind behalten sie bislang für sich.

Mittlerweile richtet die Schauspielerin ihren Alltag stark an ihrer Familie aus. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes sprach sie sogar offen darüber, wie herausfordernd diese Phase für sie war. Neben dem Familienleben steht für Jennifer auch beruflich viel an. Der Thriller "Die My Love" mit Robert Pattinson (39) startete in den Kinos, und laut Deadline steht jetzt ein Wiedersehen mit Josh Hutcherson (33) im für 2026 geplanten Hunger Games-Prequel "Sunrise on the Reaping" bevor. Trotz des vollen Terminplans – privat wie beruflich – schaffen es Jennifer und Cooke offenbar, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen.

Getty Images Jennifer Lawrence, November 2024

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence bei einer Radtour in New York

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards 2025