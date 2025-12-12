Von diesen TV-Formaten mussten sich Fans 2025 verabschieden

Große Veränderungen in der deutschen TV-Landschaft: Im Jahr 2025 mussten sich Fans von zahlreichen Formaten verabschieden. Unter anderem sorgte Klaas Heufer-Umlauf (42) mit der Ankündigung, das Ende seiner Show "Late Night Berlin" sei gekommen, für Aufsehen. "Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht", erklärte der Moderator in der überraschend kurzen Abschiedsfolge im März. Auch Das Supertalent mit Dieter Bohlen (71) wird nach 17 Staffeln vorerst nicht fortgeführt, wie RTL im Mai mitteilte. Abschiede gab es auch bei "Ringlstetter", der BR-Sendung von Hannes Ringlstetter, die im Februar endete, und der Show "RTL Direkt", die im Juli eingestellt wurde.

Manche Formate verschwanden schneller, als ihnen Zeit für einen dauerhaften Eindruck gegeben wurde. So scheiterte Golden Bachelor bei RTL nach nur zwei Folgen im Februar, während die für VOX produzierte Doku "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" bereits nach einer Folge abgesetzt wurde. Nach 13 Jahren heißt es am kommenden Sonntag zudem Abschied nehmen von "Das Duell um die Welt" mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas. Auch die "Schlagerhitparade" und "First Dates – Ein Tisch für zwei" werden in den kommenden Monaten pausieren beziehungsweise eingestellt. Gerade bei "First Dates" betonte VOX jedoch, dass es sich nicht um einen endgültigen Abschied handeln müsse.

Während das Fernsehpublikum sich emotional von diesen Formaten verabschiedete, wandten sich einige Moderatoren bereits neuen Projekten zu. So gab Klaas im selben Atemzug mit dem Ende von "Late Night Berlin" damals bekannt, dass er mit der Show Experte für alles ein neues Kapitel aufschlägt. Stefan Raab (59) hingegen, der 2024 sein TV-Comeback gefeiert hatte, wechselte nach dem Ende seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" zu einer wöchentlichen Sendung, "Die Stefan Raab Show". Trotz der vielen Enden bleibt die TV-Landschaft also nicht still. Fans und Kritiker dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator