Nicole Eggert spricht offen über ihren schweren Krebskampf

Nicole Eggert (53) hat im "Pod Meets World"-Podcast offen über ihre aktuelle gesundheitliche Situation gesprochen. Die ehemalige "Baywatch"-Darstellerin kämpft seit Januar 2024 gegen Brustkrebs. Nicole schilderte, dass sie zwei angenehme Wochen pro Monat hat, während sie die restliche Zeit in Behandlung verbringt. Die ständigen Arztbesuche seien extrem zermürbend: "Ich habe es so satt … Ich habe zwei gute Wochen im Monat und die anderen zwei Wochen bin ich im Behandlungszentrum. Es ist wirklich alles bestimmend."

Die Krebserkrankung zwang die Schauspielerin zu schweren Entscheidungen hinsichtlich ihrer Behandlung. Zuerst machte sie eine Chemotherapie, weil der Tumor zu groß für eine sofortige Operation war. Nicole erklärte, dass sie sich intensiv über die bestmöglichen Behandlungsmethoden informierte. "Es gibt so viele Meinungen und Optionen, und ich bin jemand, der darüber eine Nacht schlafen muss, also habe ich mir ein Jahr Zeit genommen, um auf alle zu hören, alles zu verarbeiten … Es ist eine große Entscheidung", verriet sie. Unterstützt wird sie dabei von ihren beiden Töchtern Dilyn und Keegan, die ihr während dieser schwierigen Zeit Kraft geben.

Vor wenigen Tagen unterzog sich Nicole dann einer Mastektomie mit anschließender Rekonstruktion. Offen und tapfer teilte die Schauspielerin diesen Schritt direkt mit ihren Fans auf Instagram und veröffentlichte dazu ein Bild in sportlicher Kleidung. Die Bildunterschrift dazu klang gewohnt humorvoll: "Hatte am Donnerstag eine Mastektomie mit Rekonstruktion. Wie war dein Wochenende?" Auch auf diesem Weg zeigte Nicole ihren Followern, wie sehr sie zu ihrer schwierigen Situation steht und wie wichtig es ihr ist, die Realität offen zu zeigen.

Getty Images Nicole Eggert, TV-Bekanntheit

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, TV-Bekanntheit

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, Schauspielerin