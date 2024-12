Nicole Eggert zeigt sich während Krebskampf optimistisch

Im Dezember 2023 änderte sich für Nicole Eggert (52) alles. Bei der Baywatch-Darstellerin wurde damals Brustkrebs festgestellt und seitdem muss sie sich intensiven Behandlungen unterziehen. Während der Hollywood Christmas Parade gibt sie Us Weekly nun ein Gesundheitsupdate. "Ich fühle mich gut. Ich bereite mich auf die Bestrahlung und einige Operationen und so weiter vor. Aber ich fühle mich geistig fit. Ich fühle mich körperlich gut", erzählt die Schauspielerin und ergänzt: "Ich hoffe, dass ich weiterhin in der Lage sein werde, so zu kämpfen wie bisher."

Im Zuge der Krebstherapie unterzog sich Nicole im September einer Mastektomie. Für die 52-Jährige war der Eingriff ein riesiger Schritt, wie sie im Bild-Interview berichtete: "Ich bin natürlich sehr nervös, aber ich kann den Tumor, die Masse in meiner Brust fühlen. Es ist sehr schmerzhaft und ich möchte einfach nur meine Brüste loswerden, die versuchen, mich umzubringen."

Nicole nutzt ihre Geschichte, um anderen Menschen Mut zu machen und zu zeigen, dass das Leben auch nach einem Rückschlag weitergeht. Erst vor wenigen Tagen dokumentierte sie ihre erste kleine Wanderung seit der Operation. Mit ein wenig sportlicher Betätigung will die US-Amerikanerin ihren Herzkreislauf und ihre Muskulatur wieder in Schwung bringen, denn bald steht für sie der nächste kräftezehrende Schritt an. "Heute versuche ich, mich selbst zu pushen, um mich auf die Bestrahlung und die damit verbundene Müdigkeit vorzubereiten", erklärte sie ihren Followern auf Instagram.

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, 2024

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, Schauspielerin