Während Krebskampf: Nicole Eggert strahlt auf Red Carpet

Nicole Eggert (53) zog am Montagabend auf dem Red Carpet des Events "An Unforgettable Evening" in Beverly Hills alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem funkelnden blauen Kleid und zeigte dabei ihr strahlendes Lächeln – und das, obwohl sie gerade gegen Brustkrebs kämpft. Die Haare des Baywatch-Stars waren zu einer eleganten Kurzhaarfrisur gestylt. Die Gala war für die TV-Bekanntheit eine Herzensangelegenheit, denn während der Feier wurde Geld für die Krebsforschung gesammelt.

In einem Interview am Rande des Events gab sich Nicole durchaus optimistisch. Gegenüber Fox News erklärte sie, dass es ihr den Umständen entsprechend gut gehe. Außerdem machte sie deutlich: "Ich denke, die Menschen müssen wirklich anfangen, einen krankheitsvorbeugenden Lebensstil zu führen. Das ist das Wichtigste. Es ist sehr schwer, hier in Amerika gesund zu sein. Das ist einfach eine Tatsache." Seit ihrer eigenen Diagnose habe sie sich viel mit dem Thema beschäftigt und sei von den Experten mit offenen Armen begrüßt worden. "Deshalb ist es für mich wichtig, etwas zurückzugeben und mich zu engagieren", offenbarte der Hollywoodstar.

Nicole erhielt die Brustkrebsdiagnose im Dezember 2023. Seitdem hat sich die 53-Jährige einer Chemotherapie und einer Mastektomie unterzogen. Vor einigen Monaten gab sie im Gespräch mit Us Weekly ein Update zu ihrem Gesundheitszustand: "Ich fühle mich gut. Ich bereite mich auf die Bestrahlung und einige Operationen und so weiter vor. Aber ich fühle mich geistig fit. Ich fühle mich körperlich gut."

