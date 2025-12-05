Nicole Eggert feiert Fortschritt im Kampf gegen Krebs

Gute Neuigkeiten in der Vorweihnachtszeit: Nicole Eggert (53) hat in einem Instagram-Video stolz und voller Energie von einem weiteren positiven Meilenstein in ihrer Genesung berichtet. Die Schauspielerin, die 2023 mit Brustkrebs im Stadium zwei diagnostiziert wurde, erklärte in ihrer Story am Dienstag, dass ihre aktuellen Bluttests "klar" waren und ihre weißen Blutkörperchen ohne zusätzliche Injektionen gestiegen seien. Zu den Feierlichkeiten tanzte Nicole ausgelassen in ihrem Auto und sang zu Missy Elliotts Hit "Work It". "Ich sitze in meinem Auto, rocke ab und feiere!", schrieb sie mit jubelnden Emojis unter das Video, das ihre Freude über die guten Nachrichten einfängt.

Seit Beginn ihres Kampfes gegen den Krebs hat Nicole offen über die Höhen und Tiefen ihrer Behandlung gesprochen. Nach ihrer Diagnose unterzog sich die frühere Baywatch-Darstellerin in diesem Jahr zwei Mastektomien mit anschließender Rekonstruktion. Online machte sie besonders darauf aufmerksam, wie sehr sie sich auf die regelmäßigen Bluttests konzentrieren müsse, die ihren Alltag prägen: "Nicht jeder weiß, wie stressig die Genesung nach einer Krebserkrankung ist", erklärte sie in dem aktuellen Clip. "Jeden Monat gibt es Blutuntersuchungen, und dann muss man hingehen, um die Ergebnisse zu erfahren. Jeden. Einzelnen. Monat." Rückblickend zeigte sich Nicole nun auch dankbar gegenüber ihrem Körper, der die Strapazen der Behandlung überstanden hatte. Sie setze ihr volles Vertrauen in die weitere Genesung.

In dieser schwierigen Zeit konnte Nicole auf eine starke Unterstützung durch ihre Familie bauen, insbesondere durch ihre beiden Töchter Dilyn und Keegan. Während Dilyn als erwachsene Frau ihre Mutter auf andere Weise begleiten konnte, war es für die jüngere Keegan ein besonders emotionaler Moment, als sie vom Krebsleiden ihrer Mutter erfuhr. Mit einer besonderen Geste rasierte Keegan ihrer Mutter vor Beginn der Chemotherapie den Kopf. Dieser Akt der Solidarität gab Nicole unendlich viel Kraft. Trotz aller Herausforderungen betonte die Schauspielerin, wie wichtig ihr diese enge Bindung ist, und feierte zuletzt die Möglichkeit, die Feiertage gemeinsam mit beiden Töchtern zu verbringen. "Jeder Tag ist jetzt wie ein Geschenk", freute sich die 53-Jährige im Interview mit Fox News Digital.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Eggert, April 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hollywood Picture Press/face to Nicole Eggert in ihrer "Baywatch"-Rolle

Anzeige Anzeige

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert (r.) mit ihrer Tochter Keegan