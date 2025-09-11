So fühlt sich Nicole Eggert nach der zweiten Mastektomie

Nicole Eggert (53), bekannt aus der Kultserie Baywatch, hat im Kampf gegen ihren Brustkrebs einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nachdem die 53-jährige Schauspielerin ihre zweite Mastektomie sowie die darauffolgende Rekonstruktion überstanden hat, teilte sie jetzt freudige Nachrichten mit: Ihre Pathologieergebnisse sind sauber, und sie fühlt sich endlich wieder wohl in ihrem Körper. Im Gespräch mit der New York Post erklärte Nicole: "Ich fühle mich wirklich gut. Mein Arzt hat mir die süßesten kleinen Brüste gemacht, und ich bin gesund." Ein längerer und schwieriger Weg liegt hinter ihr, den sie mit beeindruckender Offenheit beschritten hat.

Ihre Diagnose – ein Karzinom im Stadium 2, das als Cribriform-Carcinoma klassifiziert wurde – hatte Nicole bereits Ende 2023 durch eine Selbstuntersuchung entdeckt. Sie beschrieb, dass sie zunächst die Schmerzen in ihrer Brust auf das Einsetzen der Menopause schob, bis ein fühlbarer Knoten sie dazu brachte, medizinische Hilfe zu suchen. Die Schauspielerin sprach offen darüber, was diese Reise für sie bedeutete: "Der Blick in die Möglichkeit des Todes ist hart. Es ist beängstigend, vor diesen Momenten zu stehen, die einen zwingen, über alles – vor allem die eigenen Kinder – Klarheit zu schaffen." Dennoch blickt sie nun optimistisch in die Zukunft und betont, wie wichtig es ist, das Leben ohne Ängste in vollen Zügen zu genießen.

In ihrem Leben hat Nicole schon viele Herausforderungen gemeistert, darunter auch die Erziehung ihrer beiden Töchter Dilyn und Keegan. Obwohl sie stets Wert auf Privatsphäre legt und wenig über ihre jüngere Tochter erzählt, spricht sie häufig davon, wie wichtig die Familie in schweren Zeiten für sie ist. Ihre Rolle als Mutter ist genauso prägend wie ihre Zeit als Schauspielerin. Damals war sie einem Millionenpublikum bekannt für ihre ikonischen roten Badeanzug-Szenen aus der Serie Baywatch, in der sie an der Seite von Pamela Anderson (58) glänzte. Mit ihrem neuesten Kapitel zeigt Nicole erneut, wie stark sie ist – eine wahre Kämpferin, die mit einem entwaffnenden Humor und ansteckender Lebensfreude vorangeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Eggert, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, Schauspielerin

Anzeige Anzeige