Nach Krebsdiagnose: Nicole Eggert strahlt bei Charity-Event

Nicole Eggert (53), vor allem aus der Kultserie Baywatch bekannt, machte einen gesunden Eindruck: Die krebskranke Schauspielerin zeigte sich am Mittwoch optimistisch in Los Angeles und nahm an dem Thanksgiving Meal Service von LA Mission und Hope the Mission teil, einer Initiative, die die Obdachlosen mit warmen Mahlzeiten unterstützt. Während sie gestärkt und lächelnd mit Fans vor Ort plauderte, deutete Nicole an, dass sie in ihrem Kampf gegen Brustkrebs kurz vor einer vollständigen Erholung steht, wie Daily Mail berichtete. Bei ihr war 2023 ein seltener Brustkrebs im Stadium Zwei diagnostiziert worden. Sie hatte Symptome wie "schreckliche Schmerzen" und eine Gewichtszunahme von 25 Kilogramm innerhalb von nur drei Monaten wahrgenommen.

Nach ihrer Diagnose im Dezember 2023 unterzog sich Nicole einer Mastektomie und Chemotherapie. Trotzdem mussten im Februar 2024 weitere Tumorzellen in ihren Lymphknoten entfernt werden. Im Podcast "Pod Meets World" sprach Nicole später über die Strapazen dieser Zeit und erwähnte, dass sie aufgrund von anhaltenden Behandlungen nur zwei gute Wochen im Monat habe. Sie berichtete auch, dass sie zunächst lange auf eine Mammographie warten musste und bedauerte, keine regelmäßigen Selbstuntersuchungen durchgeführt zu haben. "Wenn ich frühzeitig gehandelt hätte, hätte ich den Knoten eher entdeckt", erzählte die zweifache Mutter in einem Interview mit Inside Edition.

Privat blickt die Schauspielerin, die als Rettungsschwimmerin Summer Quinn in "Baywatch" weltberühmt wurde, inzwischen auf eine längere Genesungszeit voller Herausforderungen zurück. Ehrlich sprach sie darüber, wie belastend ihre Entscheidung für Brustimplantate in jungen Jahren war. "Da das Gewebe verändert war, habe ich den Knoten nicht früher gespürt", gestand sie in ihrem Interview im Februar. Diese Entscheidung mit 19 sei rückblickend "ein großer Fehler" gewesen. Trotz des intensiven Behandlungsprozesses bleibt Nicole kämpferisch. Ihre Teilnahme an der wohltätigen Veranstaltung in Los Angeles zeigt, dass sie sich wieder auf das Leben und das Geben konzentriert. Fans konnten eine starke und entschlossene Frau bewundern, die mit ihrer Offenheit Mut macht.

Getty Images Nicole Eggert, April 2025

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, 2024

ActionPress / Hollywood Picture Press/face to Nicole Eggert in ihrer "Baywatch"-Rolle