Brustkrebs: Nicole Eggert sieht jeden Tag als Geschenk

Nicole Eggert (53), bekannt aus der Serie Baywatch, verbrachte das diesjährige Thanksgiving in besonderer Weise. Sie verteilte auf Skid Row in Los Angeles gemeinsam mit den Organisationen Los Angeles Mission und Hope the Mission Lebensmittel an Bedürftige. Dabei sprach die Schauspielerin mit Fox News Digital offen über ihre Erfahrungen und ihre gegenwärtige Gesundheit. Nach einem jahrelangen Kampf gegen Brustkrebs sagte Nicole: "Jeder Tag ist jetzt wie ein Geschenk." Besonders glücklich zeigte sie sich darüber, die Feiertage mit ihren beiden Töchtern Dilyn und Keegan unter einem Dach verbringen zu können. "Es ist magisch, beide Kinder gleichzeitig zu Hause zu haben", fügte sie hinzu.

Im Jahr 2023 wurde bei Nicole ein kribriformes Karzinom im zweiten Stadium an der Brust diagnostiziert. Sie entdeckte den Knoten bei einer Selbstuntersuchung. Daraufhin folgten umfangreiche Behandlungen wie Mastektomien, Chemotherapie und Bestrahlung. Die harte Therapie zahlte sich aus: Heute ist Nicole frei von sichtbaren Krankheitsmarkern, was sie als unglaubliches Geschenk betrachtet. Sie unterzieht sich regelmäßigen Kontrollen, um ihre Gesundheit im Blick zu behalten. "Jeden Monat gibt es neue Testergebnisse, aber momentan sind alle Marker unauffällig", berichtete die Schauspielerin glücklich. Ihren Weg beschrieb sie im Interview als andauernde Reise, die sie Schritt für Schritt bewältige.

Privat richtet Nicole ihren Fokus auf kleine, leuchtende Alltagsmomente mit ihrer Familie. Die Schauspielerin genießt die gemeinsame Zeit mit Dilyn und Keegan. In Interviews betont sie immer wieder, wie sehr sie Rituale schätzt, vom gemeinsamen Kochen bis hin zu ruhigen Abenden, an denen die Telefone beiseitegelegt werden. Jeder Tag mit ihren Liebsten ist nach dem harten, kräftezehrenden Kampf gegen den Krebs für sie ein ganz besonderes Geschenk. Ihre Familie war, ist und bleibt stets ihr stärkster Anker.

Anzeige Anzeige

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert (r.) mit ihrer Tochter Keegan