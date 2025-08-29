Im Krebskampf: Nicole Eggert hatte eine Mastektomie

Nicole Eggert (53) hat eine weitere Etappe in ihrem Kampf gegen den Brustkrebs gemeistert. Die Schauspielerin, vor allem bekannt durch ihre Rolle an der Seite von Pamela Anderson (58) in Baywatch, unterzog sich am vergangenen Donnerstag einer Mastektomie mit anschließender Rekonstruktion. Dies teilte sie ihren Fans via Instagram mit, indem sie ein Foto veröffentlichte, das sie in einem schwarzen Sport-BH und weißer Unterwäsche zeigt. Ihrer Nachricht fügte sie die gewollt saloppe Bildunterschrift hinzu: "Hatte am Donnerstag eine Mastektomie mit Rekonstruktion. Wie war dein Wochenende?" Nicole, die dabei einen gefassten, aber ernsten Eindruck macht, zeigte seit der Diagnose Anfang 2024 keine Scheu, offen über ihren Behandlungsweg zu sprechen.

Die Erkrankung, die bei einer Selbstuntersuchung durch einen schmerzhaften Knoten in ihrer linken Brust entdeckt worden war, stellte Nicole vor große Herausforderungen. "Es pochte wirklich und tat weh", erzählte sie damals dem Magazin People. Nach der Diagnose eines cribriformen Karzinoms im Stadium Zwei begann sie mit der Behandlung, deren Erfolg sie im letzten Jahr über Social Media feierte. In einem Video gab sie bekannt, dass ihr Körper im Juli 2024 "vollständig auf die Chemotherapie angesprochen" habe. Doch auch nach einer intensiven Behandlung blieb die Notwendigkeit der Operation bestehen. Über die vergangenen Monate gab sie dabei wiederholt Updates zu ihrem Fortschritt und sprach offen über die schwierigen Wartemomente, die zwischen den verschiedenen Therapien und Eingriffen liegen.

So hart diese Zeit auch ist, Nicole zeigt sich als Kämpferin, die ihre positive Einstellung nicht verloren hat. Bereits im vergangenen Winter sprach sie davon, mental bereit zu sein und niemals aufzugeben. "Ich fühle mich geistig gut. Ich fühle mich körperlich gut. Ich fühle mich gut", betonte sie im Dezember 2024 im Interview mit Us Weekly. Ein Lebenspartner und zwei Kinder unterstützen sie auf ihrem Weg, während prominente Wegbegleiter, wie ihre ehemalige "Baywatch"-Kollegin Erika Eleniak (55), ihre Stärke bewundern. Die aktuelle Situation mag schwierig sein, doch Nicole schafft es, Stärke aus den kleinen Erfolgen zu ziehen – stets bereit, jede Herausforderung entschlossen anzugehen. "Ich muss das durchstehen", betonte sie immer wieder und scheint dieser Devise bis heute treu zu bleiben.

Getty Images Nicole Eggert im September 2024

EVERETT COLLECTION, INC. Nicole Eggert und Pamela Anderson in "Baywatch"

