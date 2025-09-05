Patzer: Donna Kelce postet Video über Taylors Kinderwunsch

Donna Kelce (72) sorgte kürzlich mit einem Social-Media-Patzer für Aufsehen. Die Mutter von NFL-Star Travis Kelce (35), der im August seine Verlobung mit der Pop-Ikone Taylor Swift (35) bekannt gegeben hatte, teilte versehentlich ein Video auf Instagram, das sich mit Taylors angeblichem Kinderwunsch beschäftigte. "[Taylors] Uterus schmerzt. Ich weiß es. Sie will ein Baby. Und es ist Zeit, dass sie ein Baby will – und zwar mit diesem großen Kelce-Jungen", witzelte Komikerin Leanne Morgan darin. Der Clip verschwand schnell wieder von Donnas Profil – er war aber lange genug online, um bei Fans Verwirrung und teils Empörung auszulösen.

Einige Nutzer reagierten mit scharfer Kritik auf das Video und bezeichneten es als "unangemessen" oder gar "ekelhaft". Auf Reddit wetterte ein User: "Es ist 2025, können wir endlich damit aufhören, Frauen archaische Denkweisen aufzuzwingen?" Doch es gab auch viele Stimmen, die Donna verteidigten und auf die Schwierigkeiten hinwiesen, die vor allem ältere Menschen im Umgang mit sozialen Medien haben. Kommentare wie "Boomer bleiben eben Boomer" machten die Runde. Viele waren überzeugt, dass die Mutter des Footballstars schlicht die falsche Taste gedrückt haben dürfte. "Es ist superleicht, mit einem Knopfdruck etwas zu reposten", so ein Fan.

Während Donna bereits vierfache Großmutter durch die Kinder ihres älteren Sohnes Jason Kelce (37) ist, haben sowohl Travis als auch Taylor in der Vergangenheit offen über das Thema Familiengründung gesprochen. Der Sportler scherzte in einer Folge seines Podcasts "New Heights" im Februar 2023 – also noch vor seiner Beziehung mit der Musikerin: "Ich muss anfangen zu züchten. [...] Ich werde Kinder kriegen, damit Mama mich wieder liebt." Taylor hingegen äußerte sich zurückhaltender und verwies auf die ständigen öffentlichen Spekulationen. "Können wir uns alle darauf einigen, dass es übergriffig und verantwortungslos ist, über den Körper einer Frau zu spekulieren?", schrieb sie im Juni 2024 auf Instagram.

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift, November 2024

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, Januar 2025

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025