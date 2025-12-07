Wenn belegt: Könnte sich Taylor Swift Hochzeitsdatum kaufen?

Gerüchte um den perfekten Hochzeitstermin von Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) kochten in den letzten Tagen erneut hoch: Demnach wollte das Paar am 13. Juni 2026 im Ocean House in Westerly, Rhode Island, Ja sagen. Der Knackpunkt: Angeblich soll das Wunschdatum der Sängerin bereits vergeben gewesen sein. Genau dieses Datum soll Gerüchten zufolge jedoch bereits für ein anderes Paar reserviert gewesen sein. Die Mutmaßung: Taylor habe mit einem großzügigen Scheck nachhelfen wollen. Jetzt bremst das Haus selbst die Spekulationen aus. Gegenüber TMZ erklärt die Leitung des Luxushotels, dass man keinem Paar erlaube, einem anderen den reservierten Hochzeitstag abzukaufen. Was bleibt, ist die Frage, ob Taylor und der Football-Star überhaupt dort und an diesem Datum heiraten. Belegt ist das nämlich nicht.

Stephanie Leavitt, eine Verantwortliche des Veranstaltungsorts, erklärte klar: "Ocean House würde niemals erlauben, dass ein Hochzeitstermin von einer anderen Partei abgekauft wird. Die Vereinbarung mit einer Familie ist für uns bindend." Dennoch ließ sich die Marketingchefin nicht darauf ein, zu bestätigen, ob Taylor und Travis überhaupt versucht haben, an jenem Tag dort einen Termin für ihre Hochzeit zu ergattern. Auch Details zu dem Paar, das den besagten Tag möglicherweise für sich beansprucht hat, bleiben unter Verschluss. Lediglich die Weigerung, ein solches Geschäft einzugehen, wurde vom Ocean House eindeutig kommuniziert – Raum für Spekulationen bleibt also.

Die Bewunderung der Fans für Taylor wächst nicht zuletzt aus ihrer Vorliebe für symbolische Details und Zahlen. Die 13 begleitet die Sängerin schon seit Beginn ihrer Karriere und hat eine persönliche Bedeutung für sie. Ob dieser Zusammenhang bei der Wahl des Termins eine Rolle spielt, bleibt unklar. Travis Kelce, der aktuell noch in die laufende NFL-Saison eingebunden ist, dürfte bis ins nächste Jahr ohnehin alle Hände voll zu tun haben, bevor die Hochzeitspläne konkreter werden können. Das Paar verlobte sich im August dieses Jahres, und ihre Anhänger warten sehnsüchtig auf weitere Hinweise auf ihren großen Tag.

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025