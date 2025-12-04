Travis verrät: Mit Taylor Swift kam es noch nie zum Streit

Travis Kelce (36) hat in seinem Podcast "New Heights" einen überraschenden Einblick in seine Beziehung mit Taylor Swift (35) gegeben. Als Gast George Clooney (64) in der Folge vom 3. Dezember über seine eigene harmonische Ehe sprach, kam das Gespräch auf Streitpunkte in Partnerschaften. Auf Georges Behauptung, er und Amal Clooney (47) hätten in zehn Jahren Ehe noch nie gestritten, wurde auch Travis auf den Prüfstand gestellt. Er lachte, hielt jedoch fest: "Es waren zweieinhalb Jahre, und du hast recht. Ich habe noch keinen Streit gehabt. Nicht ein einziges Mal." Seit 2023 sind der Kansas City Chiefs-Star und die Pop-Ikone ein Paar, seit August dieses Jahres verlobt.

George teilte während des Gesprächs mit, dass er Konflikte für sinnlos hält und stattdessen das Positive in seiner Ehe zu schätzen weiß. Travis zeigte sich beeindruckt und scherzte, dass er eifrig Notizen mache. Der Football-Spieler und die Sängerin betonten bereits in der Vergangenheit, wie gut ihre gemeinsamen Leidenschaften sie verbinden. Taylor erklärte einmal, dass sie Travis’ Hingabe an seinen Beruf beeindrucke und sie sich gegenseitig in ihren Karrieren unterstützten. Auch Travis bezeichnete ihre Verbindung als "organisch" und bewunderte den natürlichen Verlauf ihrer Beziehung.

Das Paar ist nicht nur für seine prominenten Karrieren bekannt, sondern hat auch privat für Aufsehen gesorgt. Taylor, die mit Mega-Alben und ausverkauften Tourneen eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit ist, findet in Travis einen Partner, der abseits des Rampenlichts entspannt wirkt. Fans spekulieren bereits, ob bei der Planung ihrer Hochzeit typische Country-Elemente mit sportlichem Flair kombiniert werden könnten. Die Gästeliste, so berichten Insider, soll viele hochkarätige Namen aus Musik und Sport umfassen, was auf ein unvergessliches Ereignis hindeutet. Doch bis dahin bleibt das Duo seiner privaten Harmonie treu.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Imago George Clooney und Amal Clooney bei der Gala-Premiere von "Jay Kelly" beim BFI London Film Festival

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025