Technik-Schock: Camila Cabello trotzt Bühnenpanne auf Tour

Camila Cabello (28) erlebte bei ihrem letzten Konzert in Australien am vergangenen Samstagabend im Hordern Pavilion in Sydney eine überraschende technische Panne. Gerade als die talentierte Sängerin ihre Klavierballade "B.O.A.T." zum Besten gab, versagte ihr Klavier und brachte seltsame Töne hervor. Ein Mitglied des Teams eilte auf die Bühne, um das Problem zu beheben, während Camila das Publikum mit ihrem Humor beruhigte. Sie scherzte laut Daily Mail: "Ich dachte, was zur Hölle, ist das ein Streich?" und sorgte mit ihrem charmanten Auftreten dafür, dass die Zuschauer trotz der Unterbrechung gut unterhalten wurden.

Das Missgeschick verhinderte nicht, dass die Musikikone, die ihre Fans auch mit tollen Bühnenoutfits begeistert, ihre Show erfolgreich fortsetzte. Immerhin war Camila für ihren Witz in einer anderen Situation bereits gefeiert worden, als sie kürzlich in einem humorvollen Social-Media-Clip scheinbar leidenschaftlich einen Tim Tam Keks küsste, während im Hintergrund das Logo "Camila's" eingeblendet wurde. Der Clip erregte so viel Aufmerksamkeit, dass sogar die offizielle Tim Tam TikTok-Seite darauf reagierte. Dies sind allerdings nur kleine Momente inmitten ihrer großen "Yours, C World Tour", die im Juni in Spanien startete und mit ihrem neuesten Album "C, XOXO" Fans weltweit begeistert.

Bevor sie als Solokünstlerin erfolgreich wurde, machte sich Camila Cabello einen Namen als Teil der Girlgroup Fifth Harmony, die durch die TV-Show The X Factor bekannt wurde. Seitdem hat sie ihre eigene Karriere aufgebaut und beeindruckt mit vier Alben, darunter ihr Debüt "Camila" und das aktuelle Erfolgsalbum "C, XOXO". Ihr letzter Auftritt in Australien war vor einem Jahrzehnt mit Fifth Harmony, aber nun ist sie in einer neuen Phase ihres Lebens und ihrer Karriere angekommen. Eine Phase, in der ihr Humor und ihre Gelassenheit selbst in unvorhersehbaren Situationen wie dieser Technikpanne niemals zu kurz kommen.

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

