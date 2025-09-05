Wusste Ex Devin von Stellas Teilnahme bei "Love Island VIP"?

Stella Stegmann (28) ist Teil der neuen Ausgabe von Love Island VIP. Ihr letzter Auftritt im TV war in ihrer Staffel von Die Bachelorette, die sie mit Devin Dayan verließ. Im Promiflash-Interview verrät die Influencerin nun, dass sie mit ihrer Ex-Flamme über ihre Teilnahme an der Datingshow gesprochen hat. "Ja, Devin und ich quatschen immer mal wieder und hauen dann auch raus, was bei uns so gerade abgeht. Da sind wir sehr offen und einfach freundschaftlich", berichtet die TV-Bekanntheit. Auf ihr Abenteuer in der "Love Island VIP"-Villa habe er positiv reagiert: "Ich hab's ihm erzählt und er meinte so: 'Okay Stella, jetzt bist du in der Reality-Welt angekommen.'"

Stella und Devin waren sich in der Vergangenheit mehr als freundschaftlich verbunden. Während ihrer Zeit bei "Die Bachelorette" kamen sie sich sehr nahe. Doch der Versuch einer Beziehung im realen Leben scheiterte letztlich. Nach der Show dateten sich die Influencerin und der Sales Manager noch eine Weile, doch die Entfernung und der öffentliche Druck wurden ihnen schnell zu viel. "Ich glaube, unser größter Feind momentan ist die Zeit und die Möglichkeiten, sich normal zu daten", erklärte sie Ende des vergangenen Jahres in einem TikTok-Video.

Die 28-Jährige ging sowohl aus Too Hot to Handle: Germany als auch aus "Die Bachelorette" mit einem Partner heraus. Doch keine der Beziehungen war von Dauer. In Bezug auf ihre neueste Datingshow-Teilnahme hat die gebürtige Frankfurterin nun einen neuen Ansatz. "Ich muss sagen, ich gehe jetzt auch anders in dieses Format rein. Ich hatte schon immer sehr schnell diese verliebte, rosarote Brille auf und war so ein bisschen geblendet", verriet sie vor wenigen Tagen im Gespräch mit RTLZWEI.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann und Devin Dayan, Dezember 2024

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln