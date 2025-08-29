Das bereut Stella Stegmann an ihren Datingshow-Erfahrungen

Stella Stegmann (28) war schon bei Too Hot to Handle: Germany und versuchte ihr Glück als Rosenkavalierin bei Die Bachelorette. Beide Datingshows verließ sie mit einem Partner, doch am Ende reichte es nicht. Bald ist die Reality-TV-Bekanntheit bei Love Island VIP zu sehen – und hat aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt, wie sie im Interview mit RTLZWEI auf TikTok beteuert. "Ich muss sagen, ich gehe jetzt auch anders in dieses Format rein. Ich hatte schon immer sehr schnell diese verliebte, rosarote Brille auf und war so ein bisschen geblendet", gibt Stella zu.

Bei "Too Hot to Handle" sei sie zum Beispiel noch zu naiv gewesen, da es ihre erste Erfahrung mit Reality-TV war. "Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und wollte eigentlich nur Spaß haben", erzählt Stella. Heute weiß die 28-Jährige besser, worauf sie sich einzustellen hat – vor ihrem dritten Versuch in einer Datingshow zeigt sie sich daher optimistisch. "Dieses Mal weiß ich wirklich, was mir wichtig ist. Ich will jemanden finden, der wirklich richtig gut zu mir passt. Darauf werde ich dieses Mal auf jeden Fall besser achten", betont sie.

Bei "Die Bachelorette" entschied sie sich im Finale für Devin Dayan und gab ihm die letzte Rose. Im echten Leben wollte es mit ihnen aber nicht mehr so richtig klappen – zwei Monate später war Schluss. "Das war gleichzeitig traurig, aber auch befreiend", beschrieb Stella damals das Liebes-Aus im Interview mit Promiflash. Die Influencerin gestand: "Zu merken, dass ich mich wieder einmal nur in eine Traumvorstellung verliebt habe und es im Alltag leider nicht mehr passt, war schmerzhaft."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann im "Die Bachelorette"-Finale