Ausweis-Panne: Tom Holland gestoppt beim Kauf seines Biers

Tom Holland (29) sorgte kürzlich für Lacher, als er in einer Supermarktkette in den USA sein eigenes alkoholfreies Bier kaufen wollte und dabei auf unerwartete Hindernisse stieß. Der Spider-Man-Star, der für seine jugendliche Erscheinung bekannt ist, fand sich in der skurrilen Situation wieder, dass sein britischer Ausweis an der US-amerikanischen Kasse nicht akzeptiert wurde. Ironischerweise ging es bei seinem Einkauf um die alkoholfreie Biermarke BERO, die er selbst zusammen mit Braumeister Grant Wood entwickelt hat. Trotz des peinlichen Moments fand Tom die Situation lustig, wie er in einem selbstgedrehten Video offenbarte, das auf X veröffentlicht wurde.

Tom hatte in den USA Mühe, seine eigene Kreation überhaupt ausfindig zu machen, und musste drei Supermarktfilialen durchstöbern, bevor er sie endlich in einem Regal entdeckte. Doch die Erleichterung währte nicht lange, denn beim Bezahlen wurde deutlich, dass das Kassensystem einen Scan des Ausweises verlangte, um den Einkauf fortzusetzen. Ein britischer Ausweis bringt da wenig, und so konnte der Schauspieler sein eigenes alkoholfreies Bier zunächst nicht erwerben. Die peinliche Szene fand jedoch ein Happy End, als ein hilfsbereiter Mitarbeiter seinen Ausweis scannte, um den Einkauf möglich zu machen.

Bereits als Kind drückte Tom seine Leidenschaft durch Tanz und Darbietungen aus, bevor er seinen großen Durchbruch in Hollywood feierte. Die Schauspielerei bleibt eine Konstante in seinem Leben, jedoch scheut er nicht davor zurück, neue Wege zu beschreiten. Die Gründung seiner Biermarke BERO zeigt Toms vielseitige Interessen außerhalb der Filmwelt. Seine Fans feiern den Star, der aktuell den vierten "Spider-Man"-Film dreht, neben seiner schauspielerischen Leistung auch für seinen Humor und seine Bodenständigkeit.

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles, 2021

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set