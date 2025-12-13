Erika Girardi hoffte, Ex Tom würde vor Haftantritt sterben

Erika Girardi, Star von The Real Housewives of Beverly Hills, sorgte in einer neuen Folge der Reality-Show für einen schockierenden Moment. Die 54-Jährige gestand ihrer Kollegin Sutton Stracke (54) laut Page Six, sie habe gehofft, dass ihr Ex-Mann Tom Girardi vor seinem Haftantritt sterben würde. "Ich sagte kürzlich zu jemandem, dass ich einfach gehofft habe, er würde sterben, bevor er ins Gefängnis muss, damit es für ihn vorbei ist", offenbarte die Sängerin. Der frühere Anwalt, der an Alzheimer erkrankt ist, wurde im Juni zu sieben Jahren und drei Monaten Gefängnis wegen Veruntreuung verurteilt. Seine Strafe trat der heute 86-Jährige im Juli an. Erika zeigte sich sichtlich getroffen von der Vorstellung, dass Tom im Gefängnis sterben könnte.

Der einst erfolgreiche Anwalt wurde unter anderem für schuldig befunden, über 15 Millionen US-Dollar an Kundengeldern, darunter auch Entschädigungen für Opfer eines Flugzeugabsturzes, veruntreut zu haben. Das Geld soll er unter anderem verwendet haben, um den luxuriösen Lebensstil, den er gemeinsam mit Erika führte, zu finanzieren. Erika selbst, die im Jahr 2020 die Scheidung einreichte, wurde von den Vorwürfen gegen ihre Person entlastet und aus der Klage entlassen. Während Tom der Schwere seines Schicksals entgegensieht, gab Erika an, gemischte Gefühle dabei zu haben, ob sie ihn vor Haftantritt ein letztes Mal hätte sehen sollen – ein Abschied, den sie letztlich nicht wagte.

Seit ihrer Trennung scheint Erika jedoch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht zu haben. Die Sängerin, die 21 Jahre lang mit dem einst mächtigen Juristen verheiratet war, ist mittlerweile frisch verliebt. Mit John McPhee, einem Hollywood-Bodyguard mit militärischem Hintergrund, scheint sie wieder ihr Glück gefunden zu haben. Die beiden werden regelmäßig zusammen gesehen, was zeigt, dass Erika nach den schwierigen Jahren wieder Zuversicht schöpft. Während sie ihren neuen Lebensabschnitt genießt, bleiben dennoch die Spuren eines früheren Lebens, über das sie durch ihre Auftritte in der Reality-Show nach wie vor spricht.

Getty Images Erika Jayne, Reality-TV-Star

Getty Images Erika Jayne im April 2025

Getty Images Erika Girardi bei den Billboard Women in Music 2023 in Inglewood, Kalifornien

