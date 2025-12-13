Helena Bonham Carter wohl Teil von "White Lotus" Staffel 4

Die Gerüchteküche brodelt! Helena Bonham Carter (59) steht angeblich in Verhandlungen für eine Hauptrolle in der vierten Staffel von HBOs Erfolgsserie "The White Lotus". Wie Deadline exklusiv berichtet, könnte die Britin der erste bestätigte Gast werden, der ins luxuriöse Resort eincheckt. Die Verhandlungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium, aber die Aussicht auf Helena in Mike Whites satirischem Universum lässt Fans bereits vor Aufregung zittern. Sollte der Deal zustande kommen, wäre es für Helena eine Rückkehr zu hochkarätigen Serienprojekten nach ihrer gefeierten Darstellung der Prinzessin Margaret (†71) in Netflix' The Crown. Ihre Verkörperung der rebellischen Prinzessin brachte ihr zwei Emmy-Nominierungen ein und bewies einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit als Schauspielerin.

Casey Bloys, Chef von HBO und HBO Max Content, bestätigte im November, dass der Casting-Prozess begonnen hat, warnte aber: "Es ist noch sehr, sehr früh, daher habe ich noch keine Namen oder Ähnliches." Nach Hawaii, Sizilien und Thailand führt "The White Lotus" die Zuschauer nun nach Paris und an die glamouröse Côte d'Azur. Serienschöpfer Mike White kündigte laut Deadline nach der dritten Staffel an: "In der vierten Staffel möchte ich mich ein wenig von den tosenden Wellen der Volkssprache lösen, aber in den White Lotus Hotels gibt es immer Platz für weitere Morde." In einer ebenso interessanten Wendung wird HBO laut Variety diesmal nicht mit der Four Seasons-Hotelkette zusammenarbeiten, die in den ersten drei Staffeln als Kulisse diente. Stattdessen werden luxuriöse Pariser Etablissements wie das Ritz oder Le Lutetia als potenzielle Drehorte gehandelt. An der Riviera wird das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat aufgrund seiner "starken Hollywood-Verbindungen und der Nähe zu Cannes" favorisiert. Die Produktion soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 beginnen.

"The White Lotus" hat sich seit seiner Premiere 2021 zu einem wahren Phänomen entwickelt und HBO zu einem der größten Serienerfolge der letzten Jahre verholfen. 66 Emmy-Nominierungen gab es – 16 Auszeichnungen nahm das Team entgegen. Auch Helena blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Sie begann ihre Laufbahn bereits in den 1980er Jahren mit Kostümfilmen wie "A Room with a View". Ihre Zusammenarbeit mit Tim Burton (67) wurde zu einem der prägendsten Kapitel ihrer Karriere: In Filmen wie "Sweeney Todd", "Alice im Wunderland" und "Charlie und die Schokoladenfabrik" verkörperte sie Tims Gothic-Ästhetik perfekt. Doch Helena bewies immer wieder, dass sie weit mehr ist als nur Tims bevorzugte Darstellerin. In "Fight Club" zeigte sie ihre Fähigkeit, komplexe, verstörende Charaktere zu verkörpern, während sie in "The King's Speech" als Queen Mother Elizabeth ihre dramatischen Qualitäten unter Beweis stellte. Fans können sich bald auf ihr Mitwirken in der Netflix-Serie "Seven Dials" freuen, die auf einem Mystery-Roman von Agatha Christie basiert. Und wer weiß – vielleicht geht es für Helena schon bald nach Frankreich.

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, Februar 2012