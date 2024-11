Neue Kochshow "Unser Festtagsmenü" läuft schon bald im TV

Kochfans aufgepasst: Schon bald startet die neue Crossover-Kochshow "Unser Festtagsmenü", die Spitzenköche und prominente Gäste zusammenbringt. Wie SAT.1 verkündet, treten "in jeder Folge die Köche aus Team-The Taste gegen die Backprofis aus Team-Das große Backen an". Mit dabei sind also bekannte Gesichter aus der Kochwelt wie Alexander (41) Herrmann, Frank Rosin (58), Alexander Kumptner und Tim Raue (50). Aber auch die Backwelt ist gut vertreten: Die Star-Konditoren Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs werden sich ebenfalls der Herausforderung stellen.

Jeden Advent soll eine neue Folge erscheinen und Inspiration für das perfekte Festtagsessen bieten. Der Sternekoch Tim Raue wird den ersten Adventssonntag einleiten und gemeinsam mit seinem Kochkollegen Alexander Herrmann gegen das Konditoren-Duo antreten. Am zweiten Adventssonntag will dann Frank Rosin zeigen, was er drauf hat. Auch in Runde drei wird der "Rosins Restaurants"-Star gemeinsam mit seinen "The Taste"-Kollegen gegen die Bäckerkonkurrenz antreten. Am vierten Adventssonntag wartet dann das süße Finale auf die Fans: Betty und ihr Sohn wollen gegen Christian und seine Partnerin Evelin in den Ring steigen. Jede Folge werden Angelina Kirsch (36) und Enie van de Meiklokjes (50) moderieren und mit bisher noch unbekannten, prominenten Gästen plaudern.

Für alle, die jetzt immer noch nicht genug von Kochsendungen haben, gibt es gute Nachrichten. Denn seit November läuft "The Taste on tour" auf Joyn. In dem Spin-off gehen die vier "The Taste"-Juroren, wie der Name schon verrät, auf Reisen. Alexander, Frank, Tim und Alex begeben sich in mehreren Folgen auf kulinarische Reise durch Deutschland und Österreich. "In spannenden Koch-Duellen treten ehemalige Kandidat:innen und bekannte Gastrostars an besonderen Orten gegeneinander an", heißt es vielversprechend in der Pressemitteilung des Streaminganbieters.

SAT.1 / Benedikt Müller Frank Rosin, Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann

Seven.One / Benedikt Müller Yvonne Fries, Alexander Herrman und Mona Hiermaier, "The Taste"-Stars

