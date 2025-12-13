MontanaBlacks großes Weihnachtsevent: Diese Stars sind dabei

MontanaBlack (37), einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands, lädt auch in diesem Jahr zu seinem legendären Weihnachtsevent ein. Am 21. Dezember findet das "Weihnachtsevent 3.0" statt, ein Spektakel, das über 400 Gäste empfangen und im Livestream auf Twitch zu sehen sein wird, wie der Influencer via Instagram verriet. Das Event, das im vergangenen Jahr laut Bild über 1,5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte, verspricht wieder ein Highlight in der Welt der Social-Media-Stars zu werden. Der 14-stündige Stream soll mit Überraschungen und außergewöhnlicher Action für reichlich Unterhaltung sorgen. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem der TV-Koch Frank Rosin (59) und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33).

Wie gewohnt versammelt MontanaBlack ein illustres Star-Aufgebot aus den Bereichen Social Media, Musik und Entertainment. Neben seinen engen Freunden wie Zarbex (27) und Max Schradin (47) sind Content-Creator wie Heiko Lochmann (26), JP Performance, Eliasn97 (28) und Alicia Joe geladen. Auch Rap-Stars wie GZUZ (37) und Kollegah (41) zählten in vorherigen Jahren zu den Gästen, was die Feier zu einem beliebten Treffpunkt der Promi-Szene macht. In einer Ankündigung auf Instagram deutete der Social-Media-Star ein abwechslungsreiches Programm sowie "fette Überraschungen" an: "Mit dem diesjährigen Stream bringen wir unsere Gäste an ihre Grenzen und präsentieren auch Action der ganz anderen Art – das wird garantiert heftig." Die Fans können wohl gespannt sein, welche Highlights der Abend noch bereithält.

MontanaBlack, mit bürgerlichem Namen Marcel Eris, ist dafür bekannt, mit seiner Offenheit zu polarisieren. Zuletzt erregte er Aufmerksamkeit, als er sich auf einer Autobahn-Nachtfahrt mit knapp 300 km/h selbst filmte – ein Verhalten, das auch bei vielen Fans negative Reaktionen hervorrief. Bereits 2024 hatte Monte Material von sich in einer vergleichbaren Situation veröffentlicht. Damals klinkten sich auch Kollegen wie das Twitch-Sternchen Staiy in die öffentliche Debatte ein und übten Kritik. Trotz solcher Kontroversen gehört der Motorsportbegeisterte zu den beliebtesten und einflussreichsten Streamern Deutschlands, auch wenn Kritiker seine Vorbildfunktion als Influencer zunehmend infrage stellen.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Imago TV-Koch Frank Rosin im August 2023 in Braunschweig

https://www.instagram.com/p/DKZS24IM4Ij Max Schradin, MontanaBlack und Zarbex im Juni 2025