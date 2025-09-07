Wegen Geld? Raúl Richter zweifelt an "Love Island"-Stars

Aktuell suchen prominente Singles bei Love Island VIP wieder die große Liebe. Aber nicht jeder aus dem Reality-Kosmos glaubt daran, dass die Teilnehmer wirklich ernsthafte Absichten hegen. Raúl Richter (38) macht im Promiflash-Interview kein Geheimnis daraus, dass er denkt, einige würden nur wegen des Preisgeldes teilnehmen. "Ist es bei 'Love Island' nicht so, dass man auch Geld als Paar am Ende gewinnt? Na ja, sind wir mal ehrlich: Also vielleicht guckt der eine oder andere auch mehr aufs Geld als auf die wahre Liebe", mutmaßt der Schauspieler.

Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat sieht es sowieso skeptisch, ob man im TV überhaupt die wahre Liebe finden kann. Vor allem bei der VIP-Staffel steht die Chance, dass man den anderen Teilnehmern schon mal im echten Leben begegnet ist, hoch. "Wenn man so den Cast sieht: Hatten die nicht eh schon alle was miteinander?", fragt sich auch Raúl und fügt hinzu: "Ich sehe das Ganze immer als Urlaubsflirt. Und wenn man es selbst von sich kennt: mal im Urlaub gewesen, sich verguckt in eine, dann sind da irgendwie die Gefühle. Und dann kommt man nach Hause und die Wolke platzt."

Eine Kandidatin der aktuellen Staffel betonte jedoch gegenüber Promiflash, dass ihre Absichten in der Show durchaus ernst waren. Für Dijana Cvijetic (31) ist es nicht das erste Mal in der Love-Island-Villa – die Schweizerin sei aber mit großer Hoffnung auf die wahre Liebe in das Format gegangen. "Ich suche die große Liebe und ob ich die jetzt gefunden habe, das ist die Frage", hielt sich Dijana bedeckt.

Raúl Richter, Juli 2025

Raúl Richter, Schauspieler

Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star