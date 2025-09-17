Botox-Fail: Raúl Richter hatte Zoff mit seiner Produktion

Raúl Richter (38) sorgte kürzlich mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen. Der Schauspieler verriet während eines Events gegenüber Promiflash, dass er sich vor etwa einem halben Jahr einer Botox-Behandlung unterzogen habe. Doch statt den gewünschten Effekt zu erzielen, führte der Eingriff zu Ärger mit seiner Produktion. "Es hat sich da nicht mehr so viel bewegt, das fanden sie nicht so gut – mache ich nie wieder", gab er ehrlich zu.

Die eingeschränkte Mimik durch das Botox führte offenbar zu Schwierigkeiten bei seiner Arbeit. Neben Realityshows steht der Schauspieler derzeit auch in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" als Polizeibeamter Nick Brandt vor der Kamera. Für Schauspieler ist es essenziell, Gefühle und Emotionen deutlich auszudrücken – etwas, das durch die eingefrorene Wirkung des Nervengifts deutlich erschwert wird. Raúl zieht daraus nun Konsequenzen, wie er schmunzelnd erklärte: "Also sche*ß drauf, dann habe ich halt Falten. Ist mir doch Latte."

Wie Raúl in Zukunft ohne Botox über die TV-Bildschirme flattert, werden Fans vielleicht schon bald zu sehen bekommen. Denn der Villa der Versuchung-Star kündigte zudem an, dass spannende TV-Projekte in der Pipeline sind. "Es steht auf jeden Fall was an. Vielleicht habe ich auch schon was gedreht. Wer weiß?" erklärte er vielsagend gegenüber Promiflash. Um welche Formate es sich handelt, wollte er jedoch nicht verraten. Raúl machte klar, dass er entsprechende Verträge unterschrieben habe und noch nichts preisgeben dürfe.

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar

Anzeige Anzeige

ZDF/Roland Fritzenschaft Franzi (Rhea Harder-Vennewald) und Nick (Raúl Richter), "Notruf Hafenkante", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Raúl Richter in "Das Sommerhaus der Stars"