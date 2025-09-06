Raúl Richter prophezeit viel Drama bei "Love Island VIP"

Raúl Richter (38) freut sich schon sehr auf die neue Staffel von Love Island VIP und hat im Gespräch mit Promiflash seine Erwartungen geteilt. Der Schauspieler ist vor allem auf das Drama hinter den Kulissen gespannt: "Ich meine, oft ist ja hinter den Kulissen mehr los, als was wir dann auf dem Fernseher sehen. Aber hier ist ja schon wieder Potenzial für Beef – das liebe ich." Raúl kennt sogar einige der Kandidaten persönlich, was für ihn den Reiz der Show zusätzlich erhöht. Im Interview prophezeite er Spannungen rund um Jennifer Iglesias (26) und meinte, hier sei viel Konfliktpotenzial.

Bereits in der ersten Folge der neuen Staffel, die auf RTL+ bereits aufrufbar ist, hat sich gezeigt, dass Raúl mit seiner Vorhersage nicht ganz falsch liegt. Jennifer sorgte schon zu Beginn für Aufregung, indem sie Umut Tekin (28) mit seiner Ex Emma Fernlund (24) konfrontierte. Ihre Motivation sei gewesen, herauszufinden, ob der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer mit offenen Karten spielt.

Bereits bei Prominent getrennt fiel Jennifer durch ihre impulsive Art auf. Bei einem gemeinsamen Abendessen beschüttete sie beispielsweise ihren Ex-Freund Nico Nizou mit Sekt und beschimpfte ihn wüst. Den Zuschauern geht das Verhalten der Reality-TV-Darstellerin oftmals zu weit. "Jenny bitte in keinem Format mehr" oder "Ja, es gibt auch Gewalt gegen Männer... Sollte genauso geahndet werden, wie umgekehrt", meinten verärgerte User auf TikTok.

IMAGO / BOBO Raúl Richter, Juli 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025