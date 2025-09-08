Geheimnisvoll: Raúl Richter deutet neue TV-Shows mit ihm an

Raúl Richter (38) gibt seinen Fans derzeit einige Rätsel auf, denn der beliebte Schauspieler hat angedeutet, dass er bald in neuen TV-Formaten zu sehen sein wird. Nach seinem Auftritt in der Sat.1-Show Villa der Versuchung bleiben seine nächsten Schritte im Fernsehen jedoch noch mysteriös. Im Interview mit Promiflash verriet Raúl: "Es steht auf jeden Fall was an. Vielleicht habe ich auch schon was gedreht. Wer weiß?" Verraten, in welchen Formaten er bald erscheinen könnte, darf er jedoch nicht, da er entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet hat.

Trotz der Geheimniskrämerei gibt der beliebte Entertainer gegenüber Promiflash einen kleinen Einblick in seine Show-Favoriten. Besonders der Kampf der Realitystars hat es ihm angetan. Diese Sendung sieht er als sinnvoll für sich an. Ebenso reizt ihn die Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! bei der er als Stratege glänzen könnte. Diese Formate passen zu seiner lockeren Art und seiner Vorliebe für Überraschungsmomente im Fernsehen. Endgültige Entscheidungen über zukünftige Engagements hat Raúl laut eigener Aussage jedoch noch nicht getroffen.

Erst vor einigen Wochen sorgte Raúl mit einer Szene aus der "Villa der Versuchung" für besonders viel Gesprächsstoff: Bei einer ausgelassenen Party kam es zu einem überraschenden Kuss zwischen Raúl und Kevin Schäfer. Der TV-Star stellte später im Gespräch mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast klar: "Ich habe da ein bisschen Show gemacht, das gebe ich zu. Da habe ich mich mit Kevin ein bisschen vergnügt. Um das mal richtig einzuordnen, ich habe es auch im Format gesagt, das ist eine lustige Nummer, für mich war das immer Spaß. Ich hoffe, er hat das auch als Spaß gesehen." Ernsthafte Gefühle hätten dabei für ihn aber nie eine Rolle gespielt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Raúl Richter, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Schauspieler

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025