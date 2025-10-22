Ist ihr neuer Song geklaut? Sängerin Lizzo wird verklagt

Sängerin Lizzo (37) steht erneut im Rampenlicht – diesmal jedoch nicht wegen ihrer Musik oder ihrer extravaganten Auftritte, sondern aufgrund einer Urheberrechtsklage. GRC Trust hat die Musikerin und ihr Label Atlantic Records laut TMZ vor Gericht gebracht. Der Vorwurf: Lizzo soll für ihren Social-Media-Hit "I'm Goin' In Till October", auch bekannt unter dem Titel "Good Jeans", ohne Genehmigung Elemente aus dem Lied "Win or Lose (We Tried)" verwendet haben. Lizzos Song wurde Anfang des Jahres über Plattformen wie TikTok und Instagram veröffentlicht, ist jedoch nie kommerziell vertrieben worden, wie ein Sprecher von Lizzo betonte. Der Song sei also nie auf Gewinn ausgerichtet gewesen. Zuvor soll es jedoch zu gescheiterten Lizenzvereinbarungen gekommen sein.

Die Klägerseite wirft Lizzo und Atlantic Records trotzdem eine bewusste Nutzung ohne Lizenz für kommerzielle Zwecke vor und fordert neben Schadenersatz eine einstweilige Verfügung, um jede weitere Auswertung der Komposition zu unterbinden. Sowohl instrumentale als auch vokale Teile soll Lizzo kopiert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin mit rechtlichen Problemen bei ihrer Musikproduktion Schlagzeilen macht. Bereits 2019 gab es eine Kontroverse um ihren Hit "Truth Hurts", bei der es ebenfalls um ungeklärte Urheberrechte ging – die Sängerin Mina Lioness konnte schließlich ihren rechtlichen Anteil an einem entscheidenden Songtext sichern.

Abseits der rechtlichen Auseinandersetzungen bleibt sich Lizzo treu und strahlt als auffällige Persönlichkeit. Die Künstlerin, die mit Hits wie "Juice", "About Damn Time" oder "Truth Hurts" weltweite Berühmtheit erlangt hat, nutzt soziale Medien regelmäßig, um ihre glamouröse und humorvolle Seite mit ihren Fans zu teilen. Kürzlich überraschte sie ihre Follower mit einem Tanzvideo in sommerlichem Bikini, bei dem ihre vier Grammy Awards im Mittelpunkt standen. Mit ihrer unbefangenen Art und ihrem markanten Stil weiß sie zu begeistern – auch wenn der aktuelle Rechtsstreit einen Schatten auf ihre jüngsten musikalischen Projekte werfen könnte.

Getty Images Sängerin Lizzo bei der 11. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica, April 2025.

