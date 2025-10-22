Zweiter Platz: So geht es Harald Glööckler nach Promi-BB

Harald Glööckler (60) hat sich bei der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother den zweiten Platz gesichert. Im spannenden Finale konnte sich am Ende Jimi Blue Ochsenknecht (33) den Sieg sichern, doch der Designer zeigt sich dennoch zufrieden mit seinem Abschneiden. "Mir geht es blendend", verriet er im Interview mit Promiflash. Auf die Frage, wie er damit umgehe, dass es am Ende nicht für den ersten Platz gereicht habe, sagte Harald gelassen: "Da gibt es nichts, womit ich umgehen müsste. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich es nicht mehr in der Hand."

Trotz der verpassten Krone hegt Harald keine negativen Gefühle und scheint stolz auf seine Leistung zu sein. "Immerhin habe ich es bis zum Finale geschafft, wurde Zweiter und ich habe den Menschen eine wunderbare Unterhaltung beschert und ihnen eine andere Facette von mir offenbart", erklärte er im Gespräch. Eine Botschaft an den Gewinner der Staffel, Jimi Blue, hat er allerdings nicht. Auf die Frage, ob er ein paar Worte für den Sieger habe, entgegnete der Designer: "Nein, wieso sollte ich das tun, dazu gibt es keine Veranlassung."

Harald Glööckler ist nicht nur für seine extravaganten Outfits und seinen markanten Stil bekannt, sondern hat in seiner Karriere immer wieder neue Facetten seiner Persönlichkeit gezeigt. Ob als Designer, Unternehmer oder Reality-TV-Star – der gebürtige Schwabe polarisiert und fasziniert das Publikum stets aufs Neue. Für seine Fans war seine Teilnahme an der Show eine besondere Gelegenheit, ihren Star von einer authentischen und persönlichen Seite kennenzulernen. Sein Finaleinzug dürfte für viele dabei ein Beweis seines Durchhaltevermögens und seiner einzigartigen Präsenz im deutschen Showgeschäft sein.

Getty Images Harald Glööckler beim Pompoeoes Provence Launch im Hotel Adlon in Berlin, 19. Juni 2024.

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger

Joyn / Willi Weber Laura Lettgen und Haral Glööckle bei "Promi Big Brother"