Gerüchte entfacht: Max Verstappen deutet Ferrari-Wechsel an

Max Verstappen (27) sorgt für Aufsehen in der Formel 1 – denn der vierfache Weltmeister hat die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Ferrari kräftig angeheizt. Vor dem Großen Preis von Monza sprach der Niederländer offen über das weltweit bekannte italienische Rennteam und schwärmte laut Oe24: "Natürlich hat Ferrari für jeden Fahrer eine besondere Bedeutung." Er erklärte, dass es sich um eine riesige Marke handelt und viele Fahrer davon träumen, einmal in einem der berühmten roten Autos zu sitzen. "Wer weiß, was die Zukunft bringt – besonders mit den neuen Regeln ab 2026", betonte er.

Trotz der aufgekommenen Spekulationen bremst Max die Hoffnungen vieler Fans mit einer deutlichen Ansage: Ein Wechsel zu Ferrari käme nur infrage, wenn die sportliche Perspektive entsprechend passt. "Man darf sich nicht von der Leidenschaft einer Marke leiten lassen", stellte er klar. Zudem stellte der 27-Jährige unmissverständlich klar, dass er nicht nur aus Treue zur Marke wechseln würde. "Ich würde nicht einfach nur zu Ferrari gehen, um Ferrari-Fahrer zu sein. Wenn, dann will ich dort gewinnen. Siege mit Ferrari sind noch einmal etwas ganz Besonderes", verdeutlichte er.

Der Weg an die Spitze war für Max alles andere als leicht. Die strengen Erziehungsprinzipien seines Vaters Jos haben ihn geprägt und zur Disziplin angetrieben. Trotz der ein oder anderen Kontroverse über die Methoden seines Vaters betonte der Rennpilot, dass diese Härte ihn zum Weltmeister gemacht hat. Der Fokus und die Zielstrebigkeit, die er in seiner Kindheit und Jugend entwickelt hat, spiegeln sich heute in seiner Karriere wider. Diese Erfahrung könnte ihm helfen, die richtige Entscheidung über seine Zukunft in der Formel 1 zu treffen – sei es bei Red Bull oder möglicherweise bei Ferrari.

Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister

Getty Images Max Verstappen, August 2025

Getty Images Jos und Max Verstappen, August 2025