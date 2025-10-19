Michael Schumacher ist bis heute das Idol von Max Verstappen

Max Verstappen (28), amtierender Weltmeister in der Formel 1, betonte in einem Interview mit dem Magazin The Road Rat, warum Michael Schumacher (56) für ihn ein lebenslanges Vorbild geblieben ist. Während sich die Fahrer an diesem Wochenende auf den Grand Prix der USA in Austin vorbereiten, fand Max klare Worte über die Eigenschaften, die ihn seit jungen Jahren an Michael begeistern. "Er war der Fahrer, der stets hart arbeitete und alles gab. Für ihn zählte nur der Sieg, egal wie er erreicht wurde", erklärte der Red-Bull-Pilot. Schumachers Fokus, sein außergewöhnlicher Ehrgeiz und seine Disziplin seien für ihn beispielhaft.

Neben den sportlichen Leistungen Schumachers bewundert Max vor allem dessen persönliche Seite. "Ich schätze, dass Michael ein echter Familienmensch war. Auf der Rennstrecke war er ganz fokussiert, aber zu Hause kümmerte er sich um seine Familie und schenkte ihr die Aufmerksamkeit, die sie verdiente", schilderte Max seine Eindrücke. Besonders berührend ist der enge Bezug der Familien: Max' Vater Jos Verstappen und Michael waren 1994 Teamkollegen bei Benetton und pflegten eine enge Freundschaft. Diese Verbundenheit sorgte auch dafür, dass Max Schumi als "netten Onkel Michael" wahrnahm.

Die Bindung der Familien ging über die Rennstrecke hinaus. Es wurden gemeinsame Urlaube verbracht, und die Kinder wuchsen im Umfeld der engen Beziehung zwischen Jos und Michael auf. Für Max war diese Nähe eine prägende Lehrzeit. Insbesondere die Fähigkeit, Höchstleistungen im Beruf und ein erfülltes Familienleben miteinander zu verbinden, inspirierte ihn. "Er lehrte uns, wie man ein erfülltes Leben führen kann", hielt Max abschließend fest, als er über die Facetten sprach, die ihn bis heute an Schumachers Lebensstil beeindrucken.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Max Verstappen und Michael Schumacher

Getty Images Michael Schumacher im März 2005

Getty Images Jos und Max Verstappen, August 2025