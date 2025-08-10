Formel 1: Guns-N'-Roses-Star Axl Rose besucht Max Verstappen

Axl Rose (63), der Frontmann von Guns N' Roses, sorgte kürzlich beim Großen Preis von Ungarn für Aufsehen. In der Garage des Formel-1-Teams Red Bull zeigte sich der Rocker an der Seite von Max Verstappen (27). Ein gemeinsames Foto von den beiden im Rennstall, kommentierte Red Bull auf Instagram mit einem Augenzwinkern: "Take me down to the Hungaroring" – eine Anspielung auf die berühmte Textzeile aus dem Kult-Hit "Paradise City". Passenderweise hallte während des Events der ikonische Titel "Sweet Child O' Mine" aus den Lautsprechern am Hungaroring, was für extra Stimmung bei Fans und Zuschauern sorgte.

Axl Rose ist ein bekanntes Gesicht in der Formel-1-Welt und zeigte sich auch in der Vergangenheit als großer Fan des Motorsports. Bereits in den letzten Jahren zeigte er sich regelmäßig bei Rennen der Formel 1. Zudem war er live mit dabei, als Max Verstappen sich 2024 in Las Vegas den Weltmeistertitel sicherte. Auch das erste Rennen in der Spielermetropole ein Jahr zuvor ließ sich der Musiker nicht entgehen.

Abseits der Rennstrecken lenken jedoch auch private Themen immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Rockstar. Das ehemalige Model Sheila Kennedy hatte 2023 eine Klage gegen ihn wegen sexueller Gewalt erhoben. Diese bezog sich auf eine Angelegenheit aus 1989 – in dem Fall wurde eine Einigung erzielt.

Getty Images Axl Rose und Max Verstappen im Rennstall von Red Bull beim Formel 1 Großen Preis von Ungarn

Getty Images Axl Rose in der Formel 1 Garage von Red Bull

Theo Wargo/Getty Images Axl Rose