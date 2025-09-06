Hape Kerkeling bei neuem "Horst Schlämmer"-Dreh gesichtet

Hape Kerkeling (60) feiert als Horst Schlämmer sein Comeback vor der Filmkamera: Der 60-jährige Comedian dreht aktuell in Hamburg für sein neuestes Projekt "Horst Schlämmer sucht das Glück", das im Frühjahr 2026 in die Kinos kommen soll. Regisseur Sven Unterwaldt, der bereits erfolgreich mit Hape an der Miniserie "Club Las Piranjas" gearbeitet hat, führt erneut Regie. Unterstützt wird der Schauspieler unter anderem von den Komikerinnen Meltem Kaptan (45) und Tahnee Schaffarczyk (33). Begonnen haben die Dreharbeiten laut Gala bereits vor einigen Wochen – Ende August wurde Hape erstmals in Dresden wieder in voller Horst-Schlämmer-Montur gesichtet.

Die neue Komödie bringt eine der beliebtesten Figuren der deutschen Comedy-Szene der 2000er-Jahre zurück, den stellvertretenden Chefredakteur des fiktiven "Grevenbroicher Tagblatts". Horst, bekannt für seine ungeschickten Flirtversuche und seinen charmanten "Schätzelein"-Spruch, taucht in eine völlig veränderte Medienlandschaft ein. So besteht die filmische Herausforderung nun offenbar vor allem darin, den Charakter stimmig in die heutige Zeit zu überführen – eine Zeit, die von TikTok, Genderdebatten und veganen Trends geprägt ist.

Hape begeistert seine Fans seit Jahren mit unterschiedlichen Projekten. Während er aktuell an "Horst Schlämmer sucht das Glück" arbeitet, stand er parallel für den Film "Extrawurst" vor der Kamera, der im Januar 2026 herauskommt. Hier spielt er an der Seite von Christoph Maria Herbst (59) und Fahri Ogün Yardim (45) in einer Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks. Hape zeigt damit einmal mehr, wie vielseitig er auf der Bühne und im Film agieren kann, und beweist, dass er auch mit 60 Jahren keineswegs an Dynamik verloren hat.

Anzeige Anzeige

Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei den German Film Awards 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling, Comedian