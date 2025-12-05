Horst Schlämmer kehrt zurück: Erster Trailer zum Kinofilm

Der Kult-Reporter Horst Schlämmer kehrt auf die große Leinwand zurück! Hape Kerkeling (60) erweckt seine legendäre Kunstfigur in dem Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" erneut zum Leben. Nach einem Jahrzehnt Abwesenheit wird der Grevenbroicher Reporter ab dem 26. März 2026 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Ein erster Trailer lässt bereits erahnen, dass Horst sich auf eine ungewöhnliche Mission begibt: Während er zwischen Orten wie Tegernsee, Köln und Sylt unterwegs ist, hat er nur ein Ziel – das Glück zu finden. Unterstützung erhält er dabei von skurrilen Begegnungen und einer Schauspielerin, die ihm besonders am Herzen liegt.

Für die Regie konnte der erfahrene Komödienregisseur Sven Unterwaldt gewonnen werden, der auch in der Vergangenheit mit Hape Kerkeling zusammenarbeitete. Neben Kerkeling selbst werden Comedians wie Tahnee Schaffarczyk (33), Meltem Kaptan (45) und Laura Thomas auf der Leinwand zu sehen sein. Den Drehbuchtext zu der neuen Komödie schrieb Claudius Pläging, der bestens mit Kerkelings Humor vertraut ist. Die Produktion wird von Leonine Studios und Honeybird Film GmbH mit Sorgfalt betreut. Bereits seit Juni laufen die Dreharbeiten, und ein nun veröffentlichter Teaser-Trailer zeigt, dass die Mischung aus Charakterkomik und gesellschaftlichem Kommentar auch diesmal nicht zu kurz kommen wird.

Horst Schlämmer ist den Zuschauern vor allem aus zahlreichen TV-Auftritten in den 2000er Jahren und dem Film "Horst Schlämmer – Isch kandidiere!" bekannt. Damals nahm er die Politikwelt aufs Korn, dieses Mal steht die Suche nach Lebensfreude im Fokus. Hape, der für seinen scharfen Witz und sein Feingefühl ebenso bekannt ist, zeigte bereits bei den Dreharbeiten seine Liebe zur Figur. Wie gewohnt sorgt Horst mit seinem unverwechselbaren Stil und seiner charmanten Tollpatschigkeit für unvergessliche Momente. Es scheint, als würde dieser Leinwandauftritt eine würdige Fortsetzung des Kultcharakters sein.

Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei einer Pressekonferenz

Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

Getty Images Horst Schlämmer, 2009 in Berlin