Von Hape Kerkeling (56) wird demnächst viel zu sehen sein! Nach zehn Jahren trat der Moderator erst gestern in der Show "Ein Abend mit Hape Kerkeling" erstmals wieder vor einem Live-Publikum auf. Dabei ließ der Kult-Komiker unter anderem seine altbekannten Figuren aufleben und schlüpfte in die Rolle von Horst Schlämmer und Königin Beatrix. Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Hape bekommt nun sogar eine eigene Serie – und auch diese soll an seine Späße aus den 1990er Jahren anknüpfen!

1995 feierte der TV-Star mit der Filmkomödie "Club Las Piranjas" Erfolge. Wie RTL nun mitteilte, soll der Kultstreifen nun in einer gleichnamigen Miniserie fortgeführt werden. In vier Folgen wird Hape wieder in die Rolle des gerissenen Animateurs Edwin Öttel schlüpfen und zurück ins Urlaubsparadies voller Pauschaltouristen kehren. Der Produktionsbeginn ist Anfang 2022 angesetzt. Ausgestrahlt wird das Ganze dann Ende des kommenden Jahres auf RTL+, später aber auch im Free-TV auf RTL.

Auch mit Edwins Animatorenkollegin Biggi Jakobs, gespielt von Angelika Milster (69), und der Hoteldirektorin Renate Wenger, gespielt von Judy Winter, gibt es ein Wiedersehen. Der erneuten Zusammenarbeit blickt Hape mit Freude entgegen und ist von dem Format schon jetzt überzeugt: "Es wird ein Knaller!", ist er sich sicher.

Getty Images Hape Kerkeling, Komiker

ActionPress / United Archives GmbH Angelika Milster und Hape Kerkeling in "Club Las Piranjas", 1994

Getty Images Sängerin Angelika Milster

