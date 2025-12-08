Dieser Film liefert Abwechslung für "Stirb langsam"-Fans

Weihnachts-Action ohne den x‑mal gesehenen Nakatomi-Tower? Wer dieses Jahr Abwechslung sucht, bekommt sie mit "The Last Boy Scout", wie Kino.de berichtet. In dem rasanten Film aus den 90er-Jahren schlüpft Bruce Willis (70) in die Rolle eines heruntergekommenen Privatdetektivs, der sich nach einer tödlich endenden Aufgabe einer größeren Verschwörung stellen muss. An seiner Seite spielt Damon Wayans (65), der einen ehemaligen Football-Star verkörpert. Gemeinsam macht sich das ungleiche Duo auf die Suche nach den Mördern einer Stripperin. Der Mix aus rasanter Action und trockenem Humor macht diesen Film zu einem Geheimtipp für die Feiertage.

Bevor Bruce Willis in "Stirb langsam: Jetzt erst recht" gemeinsam mit Samuel L. Jackson (76) Sprüche klopfte, bewies schon "The Last Boy Scout", wie gut er im Comedy-Duo funktioniert. Mit seiner Mischung aus Action und frechen One-Linern erinnert der Film an "Lethal Weapon". Mit Tony Scott als Regisseur wird jeder Stunt, jeder Spruch und jede Explosion zur Show. Wer trockenen Humor genauso feiert wie seine Action-Szenen, landet mit diesem Film einen Volltreffer.

Bruce, dessen Karriere mit Hits wie "Pulp Fiction" und "The Sixth Sense" einige der einprägsamsten Hauptrollen der Filmgeschichte umfasst, bewies in diesem Werk erneut, dass er nicht nur als Einzelkämpfer glänzt. Privat ist der Schauspieler Vater von fünf Kindern und genießt mittlerweile vor allem die Zeit mit seiner Familie. Wer sich also einen nostalgischen Abend mit einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods gönnen möchte, kann "The Last Boy Scout" derzeit bequem im Stream ansehen – eine ideale Ergänzung für die Feiertage.

Imago Bruce Willis in einer Szene aus "Stirb langsam 2: Die Harder" (1990)

Imago Szenenbild aus "The Last Boy Scout" mit Damon Wayans und Bruce Willis, 1991

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival