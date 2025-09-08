Boris Beckers Berühmtheit störte Lilian anfangs in Beziehung

Boris Becker (57) strukturierte nach seiner Gefängniszeit sein Leben neu, und dabei spielt seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) eine entscheidende Rolle. In einem Interview mit dem Spiegel bezeichnete Becker seine Frau als den "Kapitän" seines Lebens. Das Paar, das seine Beziehung während der Coronazeit vertieft hat, lebt mittlerweile in Mailand – doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. Besonders Lilians anfänglicher Umgang mit Boris' Prominenz war eine Herausforderung. "Als wir uns getroffen haben, war ich gerade 28 Jahre alt", erinnerte sie sich und gab zu: "Das größte Problem für mich war, dass Boris sehr berühmt war. Es war zu viel Aufmerksamkeit."

Der Beginn ihrer Beziehung war geprägt von der Eingewöhnung an einen solch prominenten Partner. Lilian war stark auf ihre Karriere fokussiert und fand die plötzliche Medienpräsenz kompliziert. Auch die Sorge um Beckers Veränderung während seiner Haftzeit belastete sie, da sie befürchtete, dass er gebrochen und traumatisiert entlassen würde. Doch Lilian fand, dass Boris gestärkt aus dem Gefängnis entlassen wurde: "Er kam nicht wie ein Verletzter zurück. Wir haben die Situation in die Hände genommen. Wir fangen neu an." Die gemeinsame Zeit der Pandemie schenkte dem Paar die nötige Ruhe, um die Herausforderungen ihres Lebens in Angriff zu nehmen.

Boris und Lilians Liebe wurde im September 2024 mit einer Hochzeit in Portofino gekrönt und die frohe Neuigkeit über ihre Schwangerschaft verkündeten sie im Juli 2025. Im Dezember wird der frühere Tennisprofi zum fünften Mal Vater – ein weiteres Abenteuer, das die beiden mit freudiger Erwartung angehen. Der ehemalige Sportler hat bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen. Seine Familie und seine Gefängniszeit sind Thema in seinem Buch "Inside" – wenn auch nur bedingt. "Bei Amadeus habe ich eine juristische Vereinbarung unterschrieben, die mir verbietet, öffentlich über ihn zu sprechen. Meine Tochter Anna Ermakova schütze ich, indem ich nichts über sie schreibe", stellte er gegenüber dem SZ-Magazin klar.

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in Italien

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im September 2024

IMAGO / Apress Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025