"Das Brutalste": Boris Becker blickt auf die Haftzeit zurück

Boris Becker (58) hat im RTL-Jahresrückblick "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" sehr offen über seine Zeit im Gefängnis gesprochen. Der einstige Tennis-Champion, der 2022 in einem Insolvenzverfahren wegen verschleierter Vermögenswerte zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, zeigte sich emotional wie selten. "Das ist das Brutalste, was man sich vorstellt", erzählte er im Gespräch mit Moderator Steffen Hallaschka (53). Besonders bedrückend sei die Angst gewesen, die ihn nicht losließ: "Ich hatte Todesangst." Die Zeit in einem britischen Gefängnis, zusammen mit verurteilten Mördern und Drogenhändlern, habe ihn an seine Grenzen gebracht. Acht Monate verbrachte der einstige Tennisstar hinter Gittern, bevor er entlassen wurde.

Trotz der Dunkelheit fand Boris in dieser schwierigen Zeit einen Grund, nicht aufzugeben. Seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro, deren Unterstützung er ausdrücklich betonte, sei ein entscheidender Faktor gewesen: "Ohne ihre Kraft und Unterstützung hätte ich das Ganze nicht geschafft." Besonders emotional wurde es für ihn, als sein Freund Novak Djokovic das Wimbledon-Finale gewann. "Das war der einzige Tag, an dem ich geweint habe. Allerdings aus Freude", blickte er zurück. Die Ereignisse hinterließen bei Boris Spuren, aber auch neue Perspektiven. Heute bezeichnet er sich selbst als "neuen Menschen". Seine Prioritäten scheinen sich verschoben zu haben – passend dazu durfte er sich kürzlich über die Geburt seiner Tochter freuen, die Ende November zur Welt kam.

Bereits vor einigen Monaten machte Boris deutlich, wie sehr ihn die Erfahrungen im Gefängnis geprägt haben. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte der einstige Tennis-Champion offen: "Das Vertrauen ist schon angekratzt." Während er früher als Menschenfreund galt, habe er nun bewusst seinen Freundeskreis verkleinert. Viele sogenannte Freunde hätten ihm damals den Rücken gekehrt – für Boris ein schmerzlicher, aber lehrreicher Prozess. Er berichtete: "Viele haben mir den Rücken gekehrt, und das ist okay." Gleichzeitig sei ihm aufgefallen, dass sich einige dieser Leute später wieder gemeldet hätten, was ihn nachdenklich stimmte.

Getty Images Ex-Tennisstar Boris Becker im Juni 2025 in Halle

Getty Images Steffen Hallaschka, Dezember 2023

RTL / Annette Etges Boris Becker bei "2025! Menschen, Bilder, Emotionen"