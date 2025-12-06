Boris Becker kämpft nach Geburt von Zoë mit Schlafmangel

Boris Beckers (58) Alltag sieht seit einigen Wochen ganz schön aufregend aus: Am 21. November kam seine Tochter Zoë Vittoria zur Welt. Seitdem sind der Ex-Tennisspieler und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35) schwer beschäftigt. Auch nachts gibt die Neugeborene keine Ruhe. "Die Nächte sind unterbrochen. Es ist teilweise laut", gab Boris zu Gast bei "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" zu verstehen. Glücklicherweise übernehme Lilian die Nächte, während sich der Sportstar um die Morgen- und Abendroutine kümmere.

Zum Dreh der Fernsehshow habe sich der Wimbledon-Gewinner deshalb nun ausgelagert. "Deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel – und zwar durch", berichtete er in der Sendung. Für Boris ist es das erste Kind mit Ehefrau Lilian. Zuvor bekam er seine Söhne Noah (31) und Elias (26) mit seiner ersten Frau Barbara Becker (59). Darauf folgte das uneheliche Kind Anna Ermakova (25) mit Angela Ermakova. Zoës jüngstes Halbgeschwisterkind ist Amadeus (15), der 2010 von Lilly Becker (49) zur Welt gebracht wurde.

Boris' Freude über das Familienglück könnte kaum größer sein. Bereits vergangenen Monat hatte der 58-Jährige seine Fans mit den ersten Details zur Geburt überrascht. Im Bild-Interview verriet er, dass der Geburtstag seiner Tochter für ihn eine besondere Bedeutung habe: "Das waren verrückte 48 Stunden. [...] Dass Zoë ausgerechnet am Todestag meiner Mutter zur Welt kam, ist ein kaum zu fassendes Schicksal." Obendrein verriet er, dass der Name "Zoë" von einer Figur aus der griechischen Mythologie stammt. Der zweite Vorname seiner Jüngsten sei in Anlehnung an Lilians Vater Victor entstanden.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Tochter Zoë Vittoria, November 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Annette Etges Boris Becker bei "2025! Menschen, Bilder, Emotionen"

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Sohn Noah und Tochter Zoë Vittoria, November 2025